Terpukau dengan Eksel Runtukahu, Mauricio Souza: Dia Bisa Jadi Starter di Persija Jakarta

JAKARTA –Juru taktik Persija Jakarta, Mauricio Souza mengakui terpukau dengan performa Eksel Runtukahu. Menurut Souza, Eksel bisa saja menjadi starter pada gelaran Super League 2025-2026, namun tentu ia menegaskan persaingan akan ketat dan ia hanya memilih pemain terbaik yang masuk skuad utama.

Eksel Runtukahu merupakan rekrutan baru Persija Jakarta di bursa transfer musim ini. Eksel direkrut dari Barito Putera dengan status bebas transfer. Striker berusia 26 tahun itu diharapkan bisa menjadi tumpuan di lini depan Persija.

1. Terpukau dengan Eksel

Eksel sendiri belum melakoni debut untuk Persija Jakarta. Namun demikian, belum lama ini Eksel tergabung dalam tim Liga Indonesia All-Stars. Tim itu merupakan gabungan para pemain Super League pilihan suporter yang berkompetisi di Piala Presiden 2025.

Pada pertandingan perdana melawan Oxford United, Eksel dipercaya tampil dan berhasil mencetak satu gol untuk Liga Indonesia All-Stars pada menit ke-81. Pertandingan itu berakhir untuk kemenangan Oxford United dengan skor 6-3 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 6 Juli 2025 lalu.

Melihat performa Eksel di pertandingan tersebut, Souza merasa senang. Pelatih asal Brasil itu bahkan memberi sinyal kuat bahwa Eksel akan menjadi starter di tim utama Persija Jakarta.

Eksel Runtukahu resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

“Dia (Eksel Runtukahu) adalah salah satu pemain bagus yang kami miliki di tim. Tentu kami sudah punya bayangan soal siapa yang akan menjadi starter," ucap Mauricio Souza dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), dikutip Jumat (11/7/2025).

2. Hanya Pemain Terbaik

Namun demikian, Souza mengingatkan para pemain untuk tetap fokus berlatih demi mendapatkan tempat utama di tim. Souza menegaskan, pemain terbaik-lah yang akan mendapatkan tempat di skuad utama.