Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Coret 3 Pemain dari Skuad Timnas Indonesia U-23, Sudah Final?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |19:02 WIB
Gerald Vanenburg Coret 3 Pemain dari Skuad Timnas Indonesia U-23, Sudah Final?
Tiga pemain dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, mencoret tiga pemain dari skuadnya. Mereka adalah Frengky Missa, Ahmad Wadil, dan Rahmat Syawal.

Timnas Indonesia U-23 terus mematangkan persiapannya dalam menatap Piala AFF U-23 2025. Skuad Garuda Muda menggelar latihan terbuka di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (10/7/2025) sore WIB.

1. Skuad Final

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pantauan Okezone di lokasi, sebanyak 25 pemain Timnas Indonesia U-23 mengikuti sesi latihan tersebut. Padahal, sebelumnya mereka berkekuatan 28 pemain. 

Dalam sesi latihan hari ini juga terlihat satu pemain yang berlatih terpisah. Pemain itu adalah Rivaldo Pakpahan yang diketahui mengalami cedera.

Saat ini, Timnas Indonesia U-23 diperkuat 21 pemain outfield dan empat kiper. Kemungkinan besar, 25 pemain yang ada sekarang adalah skuad final Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2025.

Seperti diketahui, Piala AFF U-23 akan digelar di Indonesia pada 15-29 Juli 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup A bersama Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/49/1631231/alvin-bahar-dampingi-putranya-avila-bahar-hmrt-jalanip-test-endurance-di-malaysia-zue.webp
Alvin Bahar Dampingi Putranya Avila Bahar Bersama HMRT Jalani Test Endurance di Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/08/kapten_timnas_indonesia_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Tegaskan Timnas Indonesia Belum Menyerah ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement