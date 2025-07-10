Gerald Vanenburg Coret 3 Pemain dari Skuad Timnas Indonesia U-23, Sudah Final?

Tiga pemain dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, mencoret tiga pemain dari skuadnya. Mereka adalah Frengky Missa, Ahmad Wadil, dan Rahmat Syawal.

Timnas Indonesia U-23 terus mematangkan persiapannya dalam menatap Piala AFF U-23 2025. Skuad Garuda Muda menggelar latihan terbuka di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (10/7/2025) sore WIB.

1. Skuad Final

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pantauan Okezone di lokasi, sebanyak 25 pemain Timnas Indonesia U-23 mengikuti sesi latihan tersebut. Padahal, sebelumnya mereka berkekuatan 28 pemain.

Dalam sesi latihan hari ini juga terlihat satu pemain yang berlatih terpisah. Pemain itu adalah Rivaldo Pakpahan yang diketahui mengalami cedera.

Saat ini, Timnas Indonesia U-23 diperkuat 21 pemain outfield dan empat kiper. Kemungkinan besar, 25 pemain yang ada sekarang adalah skuad final Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2025.

Seperti diketahui, Piala AFF U-23 akan digelar di Indonesia pada 15-29 Juli 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup A bersama Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.