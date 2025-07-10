Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |13:02 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 siap tempur di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
A
A
A

JADWAL Siaran Langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di laga pembuka Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Laga pertama memang selalu berat bagi tim mana pun, termasuk Timnas Indonesia U-23. Namun, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Brunei U-23.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (kanan) bersama Simon Tahamata. (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (kanan) bersama Simon Tahamata. (Foto: PSSI)

Hanya kemenangan yang akan menjaga peluang skuad asuhan Gerald Vanenburg lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Kelar melawan Brunei U-23, lawan lebih berat sudah menanti Hokky Caraka dan kawan-kawan.

Baca Juga:
baca_juga

Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan menghadapi Filipina U-23 (Jumat, 18 Juli 2025 pukul 20.00 WIB) dan Malaysia U-23 (Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB).  Sesuai regulasi hanya juara grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 Belum Uji Coba

Sejak Juni 2025, Timnas Indonesia U-23 menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Sebanyak 28 pemain saat ini mengikuti pemusatan latihan dan dalam waktu dekat Gerald Vanenburg akan mencoret lima nama di antaranya.

Meski pemusatan latihan telah digelar lebih dari dua minggu, Timnas Indonesia U-23 tak kunjung menggelar uji coba. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat Jens Raven dan kawan-kawan membutuhkan atmosfer pertandingan sebelum turun di laga resmi.

Di saat bersamaan, Brunei U-23 rutin menggelar uji coba. Terbaru, Brunei U-23 kalah 1-5 dari klub Liga Super Malaysia Kuching City FC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630785/justin-hubner-minta-maaf-bikin-status-sindiran-usai-tak-jadi-starter-lawan-arab-saudi-cqa.webp
Justin Hubner Minta Maaf Bikin Status Sindiran usai Tak Jadi Starter Lawan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174656/jens_raven_siap_bekerja_keras_demi_ambisi_membawa_timnas_indonesia_u_23_menyabet_medali_emas_di_sea_games_2025-wibV_large.jpg
Tekad Jens Raven Bawa Timnas Indonesia U-23 Sabet Medali Emas di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement