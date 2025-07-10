Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025

JADWAL Siaran Langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di laga pembuka Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Laga pertama memang selalu berat bagi tim mana pun, termasuk Timnas Indonesia U-23. Namun, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Brunei U-23.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (kanan) bersama Simon Tahamata. (Foto: PSSI)

Hanya kemenangan yang akan menjaga peluang skuad asuhan Gerald Vanenburg lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Kelar melawan Brunei U-23, lawan lebih berat sudah menanti Hokky Caraka dan kawan-kawan.

Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan menghadapi Filipina U-23 (Jumat, 18 Juli 2025 pukul 20.00 WIB) dan Malaysia U-23 (Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB). Sesuai regulasi hanya juara grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 Belum Uji Coba

Sejak Juni 2025, Timnas Indonesia U-23 menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Sebanyak 28 pemain saat ini mengikuti pemusatan latihan dan dalam waktu dekat Gerald Vanenburg akan mencoret lima nama di antaranya.

Meski pemusatan latihan telah digelar lebih dari dua minggu, Timnas Indonesia U-23 tak kunjung menggelar uji coba. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat Jens Raven dan kawan-kawan membutuhkan atmosfer pertandingan sebelum turun di laga resmi.

Di saat bersamaan, Brunei U-23 rutin menggelar uji coba. Terbaru, Brunei U-23 kalah 1-5 dari klub Liga Super Malaysia Kuching City FC.