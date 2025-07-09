Kisah Menyentuh Jordi Amat, Bek Timnas Indonesia yang Utamakan Kekeluargaan di Persija Jakarta

KISAH menyentuh datang dari Jordi Amat. Bek Timnas Indonesia utamakan kekeluargaan di Persija Jakarta.

Jordi Amat mengungkapkan karakteristiknya di luar lapangan. Dia yang baru bergabung dengan Persija Jakarta ingin tim mengutamakan kekeluargaan demi meraih kemenangan.

1. Resmi Gabung Persija Jakarta

Jordi Amat diketahui baru bergabung dengan Persija Jakarta. Pemain berusia 33 tahun itu resmi diumumkan oleh Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sebagai pemain baru pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Di Persija, Jordi akan bertemu dengan pengalaman baru. Mengingat, mantan pemain Swansea City ini sebelumnya belum pernah merumput di kompetisi sepakbola Indonesia.

2. Tebar Energi Positif

Meskipun berstatus sebagai pemain anyar, Jordi ingin membaur dengan rekan-rekan barunya. Eks pemain Johor Darul Ta’zim itu mengakui bahwa memotivasi orang lain adalah salah satu hobi baginya.

“Saya tipe orang yang selalu memberikan motivasi. Ketika bersama anak saya, keluarga, maupun ketika bersama teman, saya selalu berusaha mendorong mereka agar bisa memberikan yang terbaik sebisa mungkin,” kata Jordi dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (9/7/2025).