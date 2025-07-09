Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sudah Sering Main di SUGBK, Jordi Amat Penasaran Atmosfer Stadion JIS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |14:14 WIB
Sudah Sering Main di SUGBK, Jordi Amat Penasaran Atmosfer Stadion JIS
Jordi Amat penasaran dengan atmosfer Stadion JIS (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

DEPOK – Jordi Amat sudah terbiasa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, bersama Timnas Indonesia. Ia kini penasaran dengan atmosfer Stadion JIS (Jakarta International Stadium)!

Seperti diberitakan, Jordi resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Ia diikat dengan kontrak selama dua tahun oleh manajemen klub.

Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

1. Megah

Dalam video pengumuman, Jordi diketahui menjalani sesi pengambilan gambar di Stadion JIS. Ia pun mengakui kemegahan stadion yang berlokasi di Jakarta Utara tersebut.

"Wah, luar biasa. Saya menyukainya. Stadion yang bagus. Sangat indah," kata Jordi di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Rabu (9/7/2025).

Pemain berdarah Spanyol itu tak sabar membela Persija saat bermain di JIS. Ia ingin merasakan dukungan luar biasa dari The Jakmania sepanjang 90 menit.

 

