Kisah Valdeci Moreira, Rekrutan Baru Arema FC Buat Move On dari Wiliam Marcilio

KISAH Valdeci Moreira menarik diulas. Sebab, rekrutan baru Arema FC ini membuat klubnya move on dari Wiliam Marcilio.

Arema FC memastikan sudah melupakan William Marcilio yang hengkang ke Persib Bandung. Singo Edan sudah mendapatkan pengganti yang tepat.

1. Rekrut Valdeci Moreira

Valdeci Moreira yang berposisi sebagai gelandang serang ini resmi direkrut Arema FC. Sosoknya memang diklaim lebih bagus dari Wiliam.

Penilaian itu muncul usai sang pemain beberapa kali menjalani latihan sebelum pelaksanaan Piala Presiden 2025 yang diikuti Arema FC. Meski bermain di posisi sama, tipe permainan Valdeci Moreira memang berbeda dengan Wiliam.

Hal itu diakui asisten pelatih Arema FC, Kuncoro. Dalam beberapa sesi latihan dan uji coba internal, Valdeci beberapa kali terlibat duel memperebutkan bola.

"Pemain yang kayak gitu yang kami butuhkan. Jadi selain umpan-umpannya bagus, dia punya kelebihan lain. Dia agresif merebut bola," kata Kuncoro, saat sesi latihan jelang Piala Presiden 2025.