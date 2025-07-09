Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kabar Baik! Persib Bandung Jadi Tuan Rumah Playoff AFC Champions League 2 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |11:42 WIB
Kabar Baik! Persib Bandung Jadi Tuan Rumah Playoff AFC Champions League 2 2025-2026
Persib Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah laga Playoff AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung mendapat keuntungan jelang laga Playoff AFC Champions League 2 2025-2026. Sebab, mereka akan menghadapi Manila Digger FC di kandang sendiri pada 13 Agustus 2025.

Sebelumnya, AFC selaku penyelenggara menetapkan Manila Digger FC sebagai tuan rumah play off ACL 2. Namun setelah terjadi kesepakatan, pertandingan diputuskan digelar di kandang Persib yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat.

1. Bersyukur

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, mengucapkan rasa syukurnya atas perubahan lokasi pertandingan. Ia menyatakan kesiapannya menyelenggarakan pertandingan ini.

"Kami sangat bersyukur dan antusias menyambut keputusan pertandingan play off ACL 2 dapat digelar di Bandung. Ini merupakan hasil komunikasi yang konstruktif dan kolaboratif antara Persib, Manila Digger FC, dan AFC,” ujar Adhitia, Rabu (9/7/2025).

“Kami siap memberikan yang terbaik dari sisi teknis tim maupun kualitas penyelenggaraan pertandingan, demi memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pihak, khususnya Bobotoh yang akan hadir langsung mendukung tim kesayangan mereka,” sambungnya.

2. Tunjukkan Loyalitas

Karena itu, Adhitia mengajak seluruh Bobotoh untuk kembali menunjukkan loyalitas dan energi positif di tribune. Dengan begitu, semangat skuad Persib untuk memenangkan pertandingan atas Manila Digger FC bisa membara.

 

