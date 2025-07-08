Liga Thailand Kian Menarik Pemain Indonesia, Shayne Pattynama Jadi Bukti Terbaru!

BURIRAM – Pasar transfer Liga Thailand semakin menunjukkan taringnya sebagai destinasi menarik bagi pemain-pemain top Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia. Bukti teranyar adalah Buriram United memperkenalkan bek Timnas Indonesia, Shayne Pattynama resmi bergabung.

Keputusan Shayne Pattynama yang memilih Liga Thailand setelah bertahun-tahun berkarier di Eropa, mengukuhkan daya tarik kompetisi negeri Gajah Putih ini. Shayne Pattynama, yang sebelumnya membela KAS Eupen di divisi dua Liga Belgia, kini akan mengisi slot pemain ASEAN di klub juara Liga Thailand musim lalu tersebut.

Keputusannya mengikuti jejak Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam, yang juga tengah berkarier di Thailand, menunjukkan bahwa liga ini menawarkan prospek menjanjikan, baik dari segi kompetisi maupun finansial.

1. Resmi Gabung Buriram United

Ya, Shayne Pattynama resmi bergabung ke Buriram United usai pengumuman resmi pada Senin 7 Juli 2025 dan akan mengisi slot pemain ASEAN. Hanya saja, tidak dijelaskan berapa lama pemain Timnas Indonesia itu diikat kontrak oleh Buriram United.

“RESMI!!! Buriram United Rekrut Shayne Pattynama, Bek Kiri Timnas Indonesia, Isi Slot ASEAN,” tulis Buriram United dalam akun instagramnya, dikutip Selasa (8/7/2025).

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

“Buriram United resmi mencapai kesepakatan untuk merekrut Shayne Pattynama, bek kiri berbakat asal Indonesia, yang kontraknya telah berakhir bersama KAS Eupen — klub dari divisi dua Liga Belgia. Pattynama didatangkan untuk menambah kekuatan sektor sayap Buriram United dalam menyambut musim 2025-2026,” terang Buriram United.

2. Berani Tinggalkan Eropa

Sebagaimana diketahui, Shayne Pattynama sebenarnya masih terikat kontrak bersama KAS Eupen hingga 2026. Tapi, dia sepakat untuk menyudahi kontraknya bersama klub asal Belgia tersebut dan memilih Buriram United sebagai pelabuhan terbarunya.