Pendapat Pelatih Arema FC soal Regulasi 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026

BANDUNG – Liga 1 atau yang sekarang disebut Super League memiliki aturan baru, di mana setiap tim diperbolehkan merekrut 11 pemain asing untuk muism 2025-2026. Menanggapi perubahan aturan itu, pelatih Arema FC, Marcos Santos mengaku tak masalah.

Marcos tentu akan memaksimalkan perubahan soal kuota pemain asing. Namun, ia akan memikirkannya baik-baik apakah Arema masih perlu mendatangkan pemain asing lagi atau tidak.

1. Kuota Pemain Asing Bertambah

Ya, ada perubahan kuota atau jumlah pemain asing di Super League 2025-2026. Semula delapan, kini seluruh tim peserta Liga 1 bisa memiliki 11 pemain asing.

Namun dari 11 pemain yang dimiliki, setiap klub hanya boleh memasukkan delapan pemain di daftar susunan pemain (DSP). Kedelapannya bisa dimainkan bersamaan dalam satu pertandingan.

“Ya, saya sudah tahu keputusan dari PSSI (PT LIB). Saya harus ikuti regulasi itu,” ujar Marcos di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (8/7/2025).

Marcos Santos. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Meski demikian, pelatih asal Brasil ini juga meminta kepada manajemen Arema FC untuk bisa memenuhi kuota 11 pemain asing tersebut. Sehingga timnya bisa bersaing dalam perebutan juara Liga 1 yang kini berganti nama menjadi Super League 2025-2026.

“Tentu harus lebih siap jika akhirnya Arema harus beli lagi pemain untuk bisa ada di atas (klasemen),” tegasnya.