Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 Malam Ini

JADWAL dan link live streaming Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 malam ini. Duel seru itu tepatnya akan tersaji di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Selasa (8/7/2025) pukul 19.30 WIB.

Duel Persib Bandung vs Dewa United di matchday kedua Grup B dipastikan seru nan menarik. Sebab, pertemuan kedua tim selalu berjalan sengit.

1. Persib Bandung vs Dewa United

Duel Persib Bandung vs Dewa United akan ramai disorot. Sebab, keduanya tampil moncer di Liga 1 2024-2025.

Persib sukses sabet gelar juara di Liga 1 musim lalu. Kesuksesan ini mengantar klub berjuluk Maung Bandung itu back-to-back juara Liga 1.

Sementara Dewa United, mereka keluar sebagai runner-up Liga 1 2024-2025. Dewa United terpaut 8 angka saja dari Persib di klasemen akhir Liga 1 musim lalu.

Pertemuan Persib melawan Dewa United pun kerap berjalan sengit. Dalam 2 pertemuan terakhir, Persib gagal menang atas Dewa United.

Pada pertemuan terakhir di Liga 1 2025-2026 yang tersaji 17 Januari 2025, Persib disikat Egy Maulana Vikri cs dengan skor 0-2. Kemudian, Persib juga ditahan Dewa United 2-2 kala bersua pada 19 Agustus 2024.