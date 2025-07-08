Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |06:45 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 Malam Ini
Dewa United kala berlaga. (Foto: Dewa United)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025 malam ini. Duel seru itu tepatnya akan tersaji di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Selasa (8/7/2025) pukul 19.30 WIB.

Duel Persib Bandung vs Dewa United di matchday kedua Grup B dipastikan seru nan menarik. Sebab, pertemuan kedua tim selalu berjalan sengit.

Jadwal Siaran Langsung Piala Presiden 2025 Hari Ini: Ada Persib Bandung vs Dewa United!

1. Persib Bandung vs Dewa United

Duel Persib Bandung vs Dewa United akan ramai disorot. Sebab, keduanya tampil moncer di Liga 1 2024-2025.

Persib sukses sabet gelar juara di Liga 1 musim lalu. Kesuksesan ini mengantar klub berjuluk Maung Bandung itu back-to-back juara Liga 1.

Sementara Dewa United, mereka keluar sebagai runner-up Liga 1 2024-2025. Dewa United terpaut 8 angka saja dari Persib di klasemen akhir Liga 1 musim lalu.

Pertemuan Persib melawan Dewa United pun kerap berjalan sengit. Dalam 2 pertemuan terakhir, Persib gagal menang atas Dewa United.

Pada pertemuan terakhir di Liga 1 2025-2026 yang tersaji 17 Januari 2025, Persib disikat Egy Maulana Vikri cs dengan skor 0-2. Kemudian, Persib juga ditahan Dewa United 2-2 kala bersua pada 19 Agustus 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement