2 Target Stefano Lilipaly Usai Resmi Gabung Dewa United

DUA target Stefano Lilipaly usai resmi gabung Dewa United. Dia berharap bisa berkontribusi besar untuk klub barunya itu.

Diketahui, Stefano Lilipaly resmi berseragam Dewa United. Dia datang dengan status pinjaman dari Borneo FC.

1. Resmi Gabung Dewa United

Stefano Lilipaly resmi bergabung dengan Dewa United di bursa transfer musim ini. Dewa United berharap kehadiran pemain berpengalaman ini bisa membawa kontribusi besar dalam perjalanan tim menghadapi Liga 1 2025-2026 serta kompetisi Asia.

Lilipaly pun gembira bisa menjadi bagian dari Dewa United. Pemain berusia 35 tahun itu menilai, Dewa United merupakan klub yang profesional dengan fasilitas lengkap.

“Saya sangat senang bisa bergabung dengan Dewa United. Menurut saya, Dewa adalah klub yang sangat profesional dan memiliki fasilitas lengkap. Terutama kualitas pemain yang mereka miliki sangat bagus,” ujar Lilipaly dikutip dari rilis resmi Dewa United, Selasa (8/7/2025).

“Fasilitasnya sangat bagus dan lengkap. Kamu bisa lihat sendiri bagaimana di sini berjalan dengan sangat profesional. Menurut saya, semua ada di klub ini. Itu sangat bagus bagi pemain, dan itu luar biasa,” sambungnya.