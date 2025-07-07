Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Pelatih Timnas Indonesia Resmi Gabung Tim Pelatih Al Nassr, Satu Lapangan dengan Cristiano Ronaldo!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |22:37 WIB
Mantan pelatih Timnas Putri Indonesia, Rudy Eka Priyambada resmi gabung tim pelatih Al Nassr Women. (Foto: PSSI)
Mantan pelatih Timnas Putri Indonesia, Rudy Eka Priyambada resmi gabung tim pelatih Al Nassr Women. (Foto: PSSI)
MANTAN pelatih Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia, Rudy Eka Priyambada resmi bergabung dengan tim kepelatihan Al Nassr Women alias Al Nassr Putri. Dengan begitu, Rudy Eka kini berbagi lapangan latihan dengan megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo.

Sebelumnya Rudy Eka dikenal sebagai salah satu pelatih yang mampu membuat Timnas Putri Indonesia bersinar. Rudy Eka membangun pondasi yang akhirnya kini terus diperkuat oleh juru taktik asal Jepang, Satoru Mochizuki di Timnas Putri Indonesia.

1. Sempat Jadi Direktur Teknik Persijap Jepara

Setelah meninggalkan Timnas Putri Indonesia pada 2023 lalu, Rudy Eka sempat menjadi pelatih kepala Gresik United selama tiga bulan. Lalu di tahun yang sama, Rudy Eka pindah melatih Persiba Balikpapan hingga musim 2023-2024 berakhir.

Pada Mei 2025, Rudy Eka dipercaya menjadi Direktur Teknik Persijap. Ia juga mengemban tugas sebagai asisten pelatih.

Siapa sangka, perjalanan Rudy Eka nyatanya tak berakhir di Persijap. Ia mendapatkan kesempatan melatih di luar negeri dan masuk ke dalam tim kepelatihan Al Nassr Women.

2. Gabung Al Nassr

Persijap Jepara soal Rudy Eka
Persijap Jepara soal Rudy Eka

Kabar baik soal Rudy Eka gabung Al Nassr Women dikonfirmasi langsung oleh pihak Persijap pada Minggu 6 Juli 2025 lalu. Persijap pun ikut mendoakan yang terbaik untuk Rudy Eka yang bakal segera ke Arab Saudi.

“Coach Rudy Eka Priyambada, mantan Direktur Teknik sekaligus asisten pelatih Persijap, resmi bergabung dengan klub sepak bola wanita Al-Nassr Arab Saudi. Menandai pencapaian internasional yang membanggakan bagi dirinya dan juga Persijap,” bunyi pernyataan pihak Persijap Jepara, dikutip dari akun instagram @persija_jepara, Senin (7/7/2025).

 

