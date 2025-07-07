Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika Wanita 2024 di Vision+!

Senin, 07 Juli 2025 |18:14 WIB
Saksikan Piala Afrika Wanita 2024 di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Piala Afrika Wanita 2025 atau CAF Women’s Africa Cup of Nations (WAFCON) 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen yang digelar di Maroko itu tepatnya akan digelar pada 6-27 Juli 2025 dan dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Berikut jadwal lengkap pertandingan pekan pertama CAF Women’s Africa Cup of Nations: Morocco 2024 yang tayang di VISION+:

Sabtu, 6 Juli 2025

02:50 WIB | Morocco vs Zambia – beIN Sports 1

20:50 WIB | Senegal vs DR Congo – beIN Sports 3

23:00 WIB | Nigeria vs Tunisia – beIN Sports 3

Minggu, 7 Juli 2025

01:50 WIB | Algeria vs Botswana – beIN Sports 3

22:50 WIB | South Africa vs Ghana – beIN Sports 1

Senin, 8 Juli 2025

01:50 WIB | Mali vs Tanzania – beIN Sports 1

Rabu, 9 Juli 2025

22:50 WIB | Zambia vs Senegal – beIN Sports 1

Kamis, 10 Juli 2025

01:50 WIB | Morocco vs DR Congo – beIN Sports 1

22:50 WIB | Tunisia vs Algeria – beIN Sports 1

Piala Afrika Wanita 2024

Jumat, 11 Juli 2025

01:50 WIB | Botswana vs Nigeria – beIN Sports 1

22:50 WIB | Ghana vs Mali – beIN Sports 1

 

