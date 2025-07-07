JADWAL dan link live streaming Piala Afrika Wanita 2025 atau CAF Women’s Africa Cup of Nations (WAFCON) 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen yang digelar di Maroko itu tepatnya akan digelar pada 6-27 Juli 2025 dan dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Berikut jadwal lengkap pertandingan pekan pertama CAF Women’s Africa Cup of Nations: Morocco 2024 yang tayang di VISION+:
Sabtu, 6 Juli 2025
02:50 WIB | Morocco vs Zambia – beIN Sports 1
20:50 WIB | Senegal vs DR Congo – beIN Sports 3
23:00 WIB | Nigeria vs Tunisia – beIN Sports 3
Minggu, 7 Juli 2025
01:50 WIB | Algeria vs Botswana – beIN Sports 3
22:50 WIB | South Africa vs Ghana – beIN Sports 1
Senin, 8 Juli 2025
01:50 WIB | Mali vs Tanzania – beIN Sports 1
Rabu, 9 Juli 2025
22:50 WIB | Zambia vs Senegal – beIN Sports 1
Kamis, 10 Juli 2025
01:50 WIB | Morocco vs DR Congo – beIN Sports 1
22:50 WIB | Tunisia vs Algeria – beIN Sports 1
Jumat, 11 Juli 2025
01:50 WIB | Botswana vs Nigeria – beIN Sports 1
22:50 WIB | Ghana vs Mali – beIN Sports 1