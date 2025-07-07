Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PT LIB: Liga 1 2025-2026 Dimulai 8 Agustus 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |14:02 WIB
PT LIB: Liga 1 2025-2026 Dimulai 8 Agustus 2025
Liga 1 2025-2026 akan dimulai pada 8 Agustus 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – PT LIB memutuskan kick off Liga 1 2025-2026 pada 8 Agustus 2025. Jadwal tersebut dipastikan tidak mundur.

Persib Bandung tampil sebagai juara Liga 1 2024-2025. Kini, mereka akan mempertahankan gelar tersebut untuk yang ketiga kalinya secara beruntun di musim mendatang.

1. Persiapan

Logo PT LIB atau PT Liga Indonesia Baru (Foto: PT LIB)

Direktur Utama PT LIB (Dirut PT LIB), Ferry Paulus mengatakan, berbagai persiapan untuk Liga 1 2025-2026 sudah dilakukan. Namun, soal laga perdana, ia pastikan digelar 8 Agustus 2025.

"Bisa pertengahan, juga bisa akhir. Akan tetapi, sepertinya akan di tanggal 8 Agustus 2025," kata Ferry di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Mantan Direktur Olahraga Persija itu mengatakan, PT LIB memang punya standar tetap dalam mengatur jadwal kompetisi kasta teratas di tanah air, yakni satu bulan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun, rapat itu berlangsung di Jakarta pada Senin (7/7/2025).

"Kami selalu kick off membuat satu bagan yang standar. Kick off di Agustus berakhir di bulan Mei (tahun depan)," ucap Ferry.

 

