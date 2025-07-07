Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Gaib Indonesia yang Dibeli Real Madrid

MEDIO 2012 muncul kabar menghebohkan, di mana pesepakbola asal Indonesia Sugimin Hidayatullah dibeli Real Madrid. Kabar ini pertama kali dimunculkan pengamat sepakbola Tanah Air, Pangeran Siahaan.

Pangeran menyebut El Piji -sapaan akrab Sugimin Hidayatullah- dikontrak Real Madrid dengan harga 7 juta euro. Alhasil, pencinta sepakbola Tanah Air pun mencari kebenaran isu di atas.

Tweet Pangeran Siahaan pada 2012. (Foto: X/@pangeransiahaan)

“Di Spanyol, Sugimin Hidayatullah dijuluki El Piji, seperti gas cair LPG yang meledak di Indonesia,” tulis Pangeran di akun X-nya @pangeransiahaan.

Isu di atas semakin menguat ketika pelatih Real Madrid saat itu, Jose Mourinho, bertolak ke Indonesia. Salah satu agenda Mou -sapaan akrab Mourinho- ke Indonesia adalah menjadi komentator Piala Eropa 2012 yang tayang di RCTI.

1. Pesepakbola Fiktif

Setelah diusut, ternyata sosok Sugimin Hidayatullah hanyalah pesepakbola fiktif. Kenyataannya, tidak ada satu pun pesepakbola profesional Indonesia yang bernama Sugimin Hidayatullah.

Jika pun ada, level pemain Indonesia dinilai belum cukup untuk bermain di Real Madrid. Ditambah lagi, pemain Indonesia masuk kategori pesepakbola Uni Eropa (asing) sehingga butuh perhitungan matang bagi manajemen Los Blancos -julukan Real Madrid- untuk mendatangkan pemain asal Tanah Air.