Mantan Pemain Real Madrid Resmi Jadi Mualaf, Begini Perjalanan Karier sebagai Pesepakbola

Mantan pemain Real Madrid Jota resmi menjadi mualaf. (Foto: instagram/@kingjota23)

MANTAN pemain Real Madrid Castilla Jose Ignacio Peleteiro Ramallo resmi menjadi mualaf. Pesepakbola yang biasa disapa Jota ini berterima kasih kepada pria asal Kuwait, Faisal Buresli, yang telah meyakinkannya untuk memeluk agama Islam.

“Tidak ada tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah utusannya,” kata Jota, Okezone mengutip dari Morroco World News, Rabu (7/7/2025).

1. Perjalanan Karier Jota

Perjalanan karier Jota sebagai pesepakbola profesional terbentang selama sembilan tahun (2012-2021). Ia pernah membela Celta Vigo, Real Madrid Castilla, Eibar, Brentford, Birmingham, Aston Villa hingga Deportivo Alaves.

Dari sekian klub di atas, Jota paling lama berkarier di Brentford selama tiga musim (2014-2017). Dalam periode tersebut, pemain yang biasa berkarier sebagai winger kanan ini mengemas 23 gol dan 11 assist dari 75 pertandingan.

Jota saat membela Brentford. (Foto: Instagram/@kingjota23)

Sayangnya, saat itu Brentford belum eksis di Premier League melainkan masih bermain di Liga 2 Inggris atau Divisi Championship. Ia baru bermain bermain di Premier League saat memperkuat Aston Villa pada 2019-2010.

Tercatat dari 10 pertandingan Premier League 2019-2010, Jota mengemas satu assist. Bagaimana dengan kiprah Jota di Real Madrid Castilla?

Ia hanya tiga kali bermain bersama Real Madrid Castilla dengan koleksi satu assist. Tak heran, Jota gagal promosi ke tim senior Real Madrid. Di Real Madrid Castilla, Jota satu angkatan dengan Jese Rodriguez hingga Alvaro Morata.