Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

‎Hasil Leg I Perempatfinal Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Cukur Moncongbulo FC 7-0

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |21:48 WIB
‎Hasil Leg I Perempatfinal Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Cukur Moncongbulo FC 7-0
Suasana laga Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Kemenangan telak diraih Bintang Timur Surabaya (BTS) atas Moncongbulo FC di leg I perempatfinal playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (6/7/2025) malam WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, BTS tepatnya menang dengan skor telak 7-0.

Dengan hasil itu, maka Bintang Timur Surabaya memiliki modal yang positif untuk tampil di leg kedua. Leg kedua tersebut baru akan dimainkan pada Minggu 13 Juli 2025.

Jalannya Pertandingan

‎Sejak peluit kick-off dibunyikan, Bintang Timur Surabaya langsung tancap gas. Serangan agresif tanpa henti membuat lini pertahanan Moncongbulo FC kelabakan. Hasilnya, gol pembuka langsung tercipta di menit pertama melalui M. Subhan Faidasa yang sigap menyambar bola muntah di depan gawang.

‎Tak butuh waktu lama bagi BTS untuk menggandakan keunggulan. Di menit 3', Reza Gunawan mencetak gol indah lewat tendangan dari sisi kiri yang membentur pemain bernomor punggung 25 Moncongbulo, Anzar sehingga mengubah arah bola dan mengecoh penjaga gawang.

‎Dominasi Bintang Timur Surabaya semakin tak terbendung. Pada menit 9', Samuel Eko berhasil memperlebar jarak setelah menuntaskan umpan matang dari Reza Gunawan yang sebelumnya melakukan sprint brilian.

Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Bintang Timur Surabaya vs Mongcongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

‎Hanya berselang semenit, di menit 10', M. Subhan Faidasa kembali mencatatkan namanya di papan skor, kali ini berkat umpan terukur dari M. Iqbal. Pesta gol BTS di babak pertama ditutup oleh Samuel Eko di menit 12'. Gol kelima lahir dari kesalahan pemain Moncongbulo FC yang gagal mengamankan bola, langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Samuel Eko.

‎Sementara itu, Moncongbulo FC terlihat kesulitan mengembangkan permainan. Setiap upaya membangun serangan selalu kandas di tengah jalan, membuat mereka tak mampu menciptakan peluang berarti untuk memperkecil ketertinggalan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.jpg
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement