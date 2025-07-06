Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Leg I Perempatfinal Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Fafage Banua Sikat Sadakata United 5-0

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |18:30 WIB
Hasil Leg I Perempatfinal Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Fafage Banua Sikat Sadakata United 5-0
Suasana laga Fafage Banua vs Sadakata United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA Fafage Banua berhasil meraih kemenangan penting atas Sadakata United di leg 1 perempatfinal playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (6/7/2025) sore WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Fafage Banua tepatnya menang dengan skor telak 5-0.

Dengan kemenangan itu, Evan Soumilena cs bisa dikatakan sudah menaruh satu kaki di babak semifinal. Selanjutnya, leg kedua akan dimainkan pada Minggu 13 Juli 2025.

Jalannya Pertandingan

‎Sejak awal pertandingan, Fafage Banua langsung mengambil inisiatif menyerang dan tak memberikan kesempatan Sadakata untuk mengembangkan permainan.

‎Sejak menit awal berbunyi, Fafage Banua langsung bermain menekan. Tiga tembakan ke arah gawang Sadakata terjadi dalam dua menit pertama, mengancam pertahanan lawan.

‎Namun, gol pertama Fafage baru tercipta di menit 16' lewat sepakan Evan Soumilena yang merubah skor menjadi 1-0. Menjelang akhir babak pertama, Irfan Maulana berhasil menggandakan keunggulan Fafage. Gol ini lahir setelah Irfan jeli memanfaatkan kesalahan skema power play Sadakata.

Fafage Banua vs Sadakata United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Fafage Banua vs Sadakata United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

‎Pesta gol Fafage di babak pertama ditutup oleh Evan Soumilena yang kembali mencatatkan namanya di papan skor. Lagi-lagi gol ini lahir dari kesalahan power play Sadakata yang justru melakukan umpan-umpan pendek di depan gawang sendiri, yang berhasil dipotong pemain Fafage. Gol ketiga ini menutup babak pertama dengan skor 3-0 untuk keunggulan Fafage Banua.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
