YOGYAKARTA – Fafage Banua berhasil meraih kemenangan penting atas Sadakata United di leg 1 perempatfinal playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (6/7/2025) sore WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Fafage Banua tepatnya menang dengan skor telak 5-0.
Dengan kemenangan itu, Evan Soumilena cs bisa dikatakan sudah menaruh satu kaki di babak semifinal. Selanjutnya, leg kedua akan dimainkan pada Minggu 13 Juli 2025.
Sejak awal pertandingan, Fafage Banua langsung mengambil inisiatif menyerang dan tak memberikan kesempatan Sadakata untuk mengembangkan permainan.
Sejak menit awal berbunyi, Fafage Banua langsung bermain menekan. Tiga tembakan ke arah gawang Sadakata terjadi dalam dua menit pertama, mengancam pertahanan lawan.
Namun, gol pertama Fafage baru tercipta di menit 16' lewat sepakan Evan Soumilena yang merubah skor menjadi 1-0. Menjelang akhir babak pertama, Irfan Maulana berhasil menggandakan keunggulan Fafage. Gol ini lahir setelah Irfan jeli memanfaatkan kesalahan skema power play Sadakata.
Pesta gol Fafage di babak pertama ditutup oleh Evan Soumilena yang kembali mencatatkan namanya di papan skor. Lagi-lagi gol ini lahir dari kesalahan power play Sadakata yang justru melakukan umpan-umpan pendek di depan gawang sendiri, yang berhasil dipotong pemain Fafage. Gol ketiga ini menutup babak pertama dengan skor 3-0 untuk keunggulan Fafage Banua.