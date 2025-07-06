Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bikin Jamal Musiala Cedera Horor Patah Tulang Kaki, Gianluigi Donnarumma Disentil Manuel Neuer

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |13:33 WIB
Bikin Jamal Musiala Cedera Horor Patah Tulang Kaki, Gianluigi Donnarumma Disentil Manuel Neuer
Jamal Musiala dan Gianluigi Donnarumma. (Foto: Instagram)
A
A
A

NASIB malang menimpa bintang Bayern Munich, Jamal Musiala. Dia alami cedera horor hingga membuat patah tulang pergelangan kaki kiri saat membela Bayern di laga kontra PSG pada perempatfinal Piala Dunia Klub 2025.

Kiper PSG, Gianluigi Donnarumma, pun ramai diserang karena jadi penyebab cedera horor Musiala. Kritikan tajam diberikan Manuel Neuer.

Jamal Musiala

1. Jamal Musiala Cedera Horor

Jamal Musiala alami cedera horor kala membela Bayern Munich melawan PSG di laga perempatfinal Piala Dunia Klub 2025. Laga itu digelar di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat, pada Minggu (6/7/2025) dini hari WIB.

Insiden horor Musiala terjadi jelang akhir laga babak pertama. Kala itu, Musiala bertabrakan dengan Donnarumma saat mencoba mendapatkan bola di kotak penalti.

Kaki kiri Musiala pun terlihat tertekuk dengan posisi yang tidak wajar usai bertabrakan dengan Donnarumma. Musiala langsung meringis kesakitan saat mendapat perawatan di pinggir lapangan.

Dilansir dari TNT Sports, Minggu (6/7/2025), Musiala dikhawatirkan mengalami cedera patah kaki di bagian engkel atau pergelangan kaki. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
