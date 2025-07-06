Jadwal Semifinal Piala Dunia Klub 2025: PSG vs Real Madrid, hingga Chelsea Tantang Klub Brasil!

JADWAL semifinal Piala Dunia Klub 2025. Sejumlah laga seru bakal tersaji, di antaranya mempertemukan PSG vs Real Madrid.

Empat tim lolos ke semifinal Piala Dunia Klub 2025 sudah diketahui. Ada Fluminense, Real Madrid, Chelsea, hingga PSG. Siapakah nantinya yang akan lolos ke final hingga rebut gelar juara?

1. PSG vs Real Madrid

Salah satu laga seru yang akan tersaji di semifinal Piala Dunia Klub 2025 mempertemukan PSG vs Real Madrid. Laga ini akan digelar di Metlife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, pada Kamis, 10 Juli 2025 pukul 02.00 WIB.

PSG dan Real Madrid sama-sama lolos ke semifinal usai singkirkan wakil Jerman. PSG bungkam Bayern Munich 2-0. Sementara itu, Real Madrid secara dramatis menang 3-2 atas Borussia Dortmund.

Pertemuan PSG vs Real Madrid di semifinal Piala Dunia Klub 2025 pun akan sangat dinantikan. Laga diyakini berjalan sengit karena kedua tim sama-sama bertabur pemain bintang.

Secara rekor pertemuan, Real Madrid diunggulkan kala bersua dalam pertandingan level Eropa. Total, Madrid sudah berduel melawan PSG 11 kali. Hasilnya, Madrid menang 6 kali, imbang 2 kali, dan hanya kalah 3 kali.

Pertemuan terakhir kedua tim tersaji pada 10 Maret 2022. Kala itu, Madrid pun sukses menang dengan skor 3-1.

Meski unggul di atas kertas, Real Madrid tetap perlu waspadai betul PSG. Sebab, klub raksasa Prans itu tampil tangguh sejauh musim 2024-2025 hingga bahkan ukir sejarah dengan rebut gelar juara Liga Champions untuk pertama kalinya.