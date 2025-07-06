Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Semifinal Piala Dunia Klub 2025: PSG vs Real Madrid, hingga Chelsea Tantang Klub Brasil!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |06:32 WIB
Jadwal Semifinal Piala Dunia Klub 2025: PSG vs Real Madrid, hingga Chelsea Tantang Klub Brasil!
Real Madrid hadapi PSG di semifinal Piala Dunia Klub 2025. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

JADWAL semifinal Piala Dunia Klub 2025. Sejumlah laga seru bakal tersaji, di antaranya mempertemukan PSG vs Real Madrid.

Empat tim lolos ke semifinal Piala Dunia Klub 2025 sudah diketahui. Ada Fluminense, Real Madrid, Chelsea, hingga PSG. Siapakah nantinya yang akan lolos ke final hingga rebut gelar juara?

1. PSG vs Real Madrid

Salah satu laga seru yang akan tersaji di semifinal Piala Dunia Klub 2025 mempertemukan PSG vs Real Madrid. Laga ini akan digelar di Metlife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, pada Kamis, 10 Juli 2025 pukul 02.00 WIB.

PSG vs Bayern Munich

PSG dan Real Madrid sama-sama lolos ke semifinal usai singkirkan wakil Jerman. PSG bungkam Bayern Munich 2-0. Sementara itu, Real Madrid secara dramatis menang 3-2 atas Borussia Dortmund.

Pertemuan PSG vs Real Madrid di semifinal Piala Dunia Klub 2025 pun akan sangat dinantikan. Laga diyakini berjalan sengit karena kedua tim sama-sama bertabur pemain bintang.

Secara rekor pertemuan, Real Madrid diunggulkan kala bersua dalam pertandingan level Eropa. Total, Madrid sudah berduel melawan PSG 11 kali. Hasilnya, Madrid menang 6 kali, imbang 2 kali, dan hanya kalah 3 kali.

Pertemuan terakhir kedua tim tersaji pada 10 Maret 2022. Kala itu, Madrid pun sukses menang dengan skor 3-1.

Meski unggul di atas kertas, Real Madrid tetap perlu waspadai betul PSG. Sebab, klub raksasa Prans itu tampil tangguh sejauh musim 2024-2025 hingga bahkan ukir sejarah dengan rebut gelar juara Liga Champions untuk pertama kalinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/51/3156642/sejumlah_klub_top_dunia_gigit_jari_akibat_keputusan_fifa_menyebut_chelsea_juara_piala_dunia_klub_pertama-ngRA_large.jpg
FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155265/berikut_lima_pemain_top_chelsea_yang_tampil_bersinar_usai_kalahkan_psg_3_0_di_final_piala_dunia_klub_2025-v1RP_large.jpg
5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155115/luis_enrique_pasrah_psg_kalah_0_3_dari_chelsea_di_final_piala_dunia_klub_2025-6MI9_large.jpg
Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155103/kronologi_luis_enrique_menampar_joao_pedro_kelar_laga_chelsea_vs_psg_marca-LyES_large.jpg
Kronologi Luis Enrique Tampar Joao Pedro Setelah Chelsea Menang 3-0 atas PSG di Final Piala Dunia Klub 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_melakoni_latihan_di_jeddah_jelang.jpg
Diremehkan, Timnas Indonesia Malah Makin Bersemangat Bikin Kejutan di Round 4
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement