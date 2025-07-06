Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |19:03 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025 Malam Ini
Suasana laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Instagram/oufcofficial)
A
A
A

LINK live streaming laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu tepatnya akan berlangsung pada Minggu (6/7/2025) pukul 19.30 WIB.

Ya, tak seperti Persib Bandung vs Port FC yang dimainkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pertandingan spesial ini berlangsung di SUGBK. Laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star menjadi satu-satunya pertandingan Piala Presiden 2025 yang bermain di markas Timnas Indonesia.

1. Oxford United Tak Main-Main

Seperti yang diketahui, Oxford United vs Liga Indonesia All Star merupakan laga perdana Grup A Piala Presiden 2025. Selain kedua tim tersebut, ada Arema FC yang juga siap bertarung.

Meski berstatus turnamen pramusim, Oxford United menatap serius Piala Presien 2025. Klub Liga 2 Inggris dipastikan takkan main-main untuk bertarung melawan Liga Indonesia All Star, klub yang bertabur bintang Liga 1 tersebut.

"Ya, rasanya sangat bagus buat kami untuk berada di Indonesia, sangat menarik bagi kami bisa menjadi bagian dari turnamen ini," kata pelatih Oxford United, Gart Rowett dalam jumpa pers jelang pertandingan, dikutip Minggu (6/7/2025).

Tim Liga Indonesia All Star berlatih jelang Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@pt_lib)
Tim Liga Indonesia All Star berlatih jelang Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@pt_lib)

"Para pemain sangat bersemangat untuk bermain besok di GBK. Mungkin akan banyak penonton di stadion, itu bakal sangat menarik buat kami. Jadi kami sangat tidak sabar (untuk tampil)," sambungnya.

2. Antusias Sambut Piala Presiden 2025

Lebih lanjut, Rowett menyadari buta kekuatan calon-calon lawan yang akan dihadapi. Namun, dia menegaskan kalau Oxford United datang jauh-jauh tidak ingin sekadar menjadi pemanis. Sebab, dia mengusung misi untuk meraih hasil kemenangan di setiap pertandingannya, termasuk melawan Liga Indonesia All Star.

 

