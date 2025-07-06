Hasil Persib Bandung vs Port FC: Sengit, Skor Masih 0-0

BANDUNG – Laga sengit terjadi di 25 menit pertama Persib Bandung vs Port FC di pertandingan pembuka Piala Presiden 2025, pada Minggu (6/7/2025) sore WIB. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, sang juara Liga 1 2024-2025 itu sejauh ini masih ditahan 0-0 oleh klub asal Thailand tersebut.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib sejatinya tampil dominan pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2025 tersebut. Beberapa kali peluang sukses diciptakan Saddil Ramdani dan kawan-kawan.

Kendati demikian, Port FC yang diperkuat Asnawi Mangkualam itu mampu bertahan dengan sangat baik. Bahkan mereka sempat beberapa kali membahayakan lini belakang Pangeran Biru –julukan Persib.

Dalam awal pertandingan tersebut, Port FC disayangkan tak langsung memainkan Asnawi. Padahal banyak yang sudah menantikan duel Saddil vs Asnawi di pertandingan tersebut.

Ribuan Bobotoh Sambut Kedatangan Skuad Persib dan Port FC.. (Agi Ilman/Okezone)

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Hamra Hehanussa, Achmad Jufriyanto (C), Alfeandra Dewangga, Zalnando, Luciano Lucho, Marc Klok, William Marcilio, Saddil Ramdani, Zulkifli, Ulliam Baros.