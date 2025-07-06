Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sinyal Pelatih Pinjamkan Marselino Ferdinan: Dia Harus Dapat Menit Main meski Bukan di Oxford United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |08:00 WIB
Sinyal Pelatih Pinjamkan Marselino Ferdinan: Dia Harus Dapat Menit Main meski Bukan di Oxford United
Marselino Ferdinan kala membela Oxford United. (Foto: Oxford United)
A
A
A

PELATIH Oxford United, Gary Rowett, beri sinyal bakal pinjamkan Marselino Ferdinan ke klub lain pada musim 2025-2026. Hal itu disampaikannya kala membicarakan perkembangan Marselino di tim.

Gary Rowett mengatakan Marselino ada di tahapan karier berbeda dari sang rekan senegaranya, Ole Romeny. Marselino pun dinilainya harus dapat menit bermain yang banyak, hal itu dilakukan di Oxford United atau klub lain jika dipinjamkan.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Berstatus Mahasiswa Aktif, Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan

1. Kiprah Marselino Ferdinan

Gary Rowett soroti kiprah Marselino Ferdinan di Oxford United. Menurutnya, Marselino Ferdinan adalah pemain muda potensial yang harus terus berkembang.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers turnamen pramusim Piala Presiden 2025 menjelang laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star pada Sabtu 5 Juli 2025. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (6/7/2025) pukul 19.30 WIB.

"Marselino dia masih muda, maksud saya, Marselino dan Ole mungkin berada di tahap karier yang berbeda,” ujar Rowett.

“Di mana Marselino adalah pemain muda, dia mencoba untuk bermain lebih banyak menit. Kami memberinya beberapa menit menjelang akhir musim di Swansea," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
