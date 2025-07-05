Hasil Timnas Putri Kirgistan vs Pakistan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026: The Falcons Menang 2-1

Timnas Putri Pakistan menang 2-1 atas Timnas Putri Kirgistan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 (Foto: Instagram/@pakistanofficial)

TANGERANG – Hasil Timnas Putri Kirgistan vs Timnas Putri Pakistan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (5/7/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Falcons.

Kedua gol Pakistan diborong oleh Mariam Mahmood (1’, 22’). Sementara, satu gol bagi Kirgistan dicetak oleh Alina Gaparova (69’)

Timnas Putri Kirgistan vs Timnas Putri Pakistan (Foto: Instagram/@kyzdarkurama)

Kemenangan itu membawa mereka untuk sementara duduk di posisi dua klasemen Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 dengan nilai 6. Peluang lolos kini tergantung laga lain.

Jalannya Pertandingan

Pakistan langsung unggul di menit pertama lewat serangan kilat. Mahmood mampu merobek gawang Kirgistan untuk membawa negaranya memimpin 1-0.

Butuh waktu lebih dari 20 menit bagi Pakistan untuk menambah golnya. Kali ini, Mahmood lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor. Kedudukan 2-0 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Kirgistan mulai berani keluar menyerang. Namun, mereka baru bisa mencetak gol di menit ke-69 lewat Gaparova yang melepaskan tendangan jarak jauh akurat.