Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Klik di Sini!

Simak link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di dalam artikel ini (Foto: PSSI)

TANGERANG – Link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 ada di akhir artikel ini. Mampukah Garuda Pertiwi lolos dari lubang jarum?

Duel Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan itu akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (5/7/2025) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan matchday tiga Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026.

1. Posisi 3

Timnas Putri Indonesia vs Kirgistan. (Foto: PSSI)

Di matchday dua, Timnas Putri Indonesia takluk 0-2 dari Timnas Putri Pakistan. Sementara, Taiwan menang telak 3-0 atas Timnas Putri Kirgistan.

Alhasil, Taiwan memuncaki klasemen dengan 6 poin dari dua laga. Sedangkan, Timnas Putri Indonesia turun ke posisi tiga dengan koleksi 3 poin, sama seperti Pakistan di urutan dua.

2. Juara Grup

Hanya juara grup yang akan melaju ke putaran final Piala Asia 2026 di Australia pada Maret nanti. Alhasil, tugas berat ada di pundak Shafira Ika dan kawan-kawan jika ingin lolos.

Untuk itu, Timnas Putri Indonesia wajib menang atas Taiwan di laga terakhir nanti. Jika menang, mereka akan menyamai poin lawan tetapi unggul dalam hal head-to-head.