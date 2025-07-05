Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 malam ini. Ini jadi laga hidup dan mati bagi skuad Garuda Pertiwi.

Kans Timnas Putri Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita 2026 kini mengecil. Mereka wajib menang jika ingin jaga asa untuk lolos.

1. Timnas Putri Indonesia vs Taiwan

Laga Timnas Putri Indonesia vs Taiwan akan tersaji di matchday terakhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Laga ini akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Sabtu (5/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Timnas Putri Indonesia kini masih terpuruk di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup D. Mereka baru mengemas 3 poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Timnas Putri Indonesia membuka perjalanan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 dengan manis. Mereka menang 1-0 atas Kirgistan.

Sayangnya, skuad Garuda Pertiwi tumbang saat hadapi Pakistan pada Rabu 2 Juli 2025 malam WIB. Mereka kalah 0-2.

Posisi saat ini di klasemen jelas menyulitkan Timnas Putri Indonesia untuk lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Sebab, hanya juara grup saja yang berhak lolos.

Untuk bisa jaga asa lolos ke Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia wajib menang saat melawan Taiwan malam hari nanti. Imbang apalagi kalah bakal menghancurkan mimpi Shafira Ika dan kawan-kawan bermain di Piala Asia Wanita 2026.

Jika menang, Timnas Putri Indonesia akan memiliki 6 poin, sama seperti Taiwan. Hasil ini akan membuat Garuda Pertiwi unggul head-to-head sehingga berhak menggusur Taiwan dari puncak klasemen Grup D. Mereka pun berhak lolos ke Piala Asia Wanita 2026.