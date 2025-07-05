Timnas Putri Indonesia Menang 1-0 atas Taiwan Sekaligus Lolos Piala Asia Wanita 2026 Malam Ini?

TIM Nasional (Timnas) Putri Indonesia menang 1-0 atas Taiwan sekaligus lolos Piala Asia Wanita 2026? Sesuai jadwal, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Taiwan di matchday pamungkas Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang dilangsungkan di Sport Centre Kepala Dua Stadium, Tangerang, Sabtu (5/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Sebelum kita menghitung peluang lolos skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia, kita lihat dulu klasemen sementara Grup D hingga matchday kedua. Taiwan untuk sementara duduk di puncak dengan enam angka. Pakistan dan Indonesia menempati posisi dua dan tiga dengan tiga angka, sedangkan Kirgistan di posisi juru kunci dengan nol poin.

Timnas Putri Taiwan puncak klasemen sementara Grup D. (Foto: Instagram/@ctfa.football)

Berhubung hanya juara grup yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia wajib memenuhi dua syarat ini. Pertama, skuad asuhan Satoru Mochizuki itu wajib menang atas Taiwan.

Syarat kedua berharap di laga lain, Pakistan kalah atau tumbang dari Kirgistan dalam laga yang digelar Sabtu (5/7/2025) pukul 15.30 WIB. Jika kondisi ini terjadi, koleksi poin Timnas Putri Indonesia dan Taiwan sama-sama enam angka.

Namun, Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul head-to-head. Sesuai regulasi ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, head-to-head dijadikan tolok ukur utama.

1. Bagaimana jika Pakistan Menang atas Kirgistan?

Jika Pakistan menang atas Kirgistan, perhitungan akan lebih rumit. Andai kondisi ini terjadi, perolehan angka Timnas Putri Indonesia, Taiwan dan Pakistan sama-sama enam angka. Untuk menentukan tim terbaik akan dibentuk klasemen mini.