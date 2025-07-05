Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |08:49 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Malam Ini
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 malam ini. Laga tersebut akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Sabtu, 5 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Ini jadi laga hidup dan mati bagi Timnas Putri Indonesia. Mereka wajib menang jika ingin jaga asa lolos ke Piala Asia Wanita 2026.

Timnas Putri Indonesia vs Kirgistan

1. Timnas Putri Indonesia Wajib Menang

Peluang Timnas Putri Indonesia untuk lolos ke Piala Asia Wanita 2026 kecil saat ini. Pasalnya, skuad Garuda Pertiwi kalah di laga kedua Grup D.

Melawan Pakistan pada Rabu 2 Juli 2025 malam WIB, Timnas Putri Indonesia kalah 0-2. Hasil itu membuat tim asuhan Satoru Mochizuki tersebut menempati posisi ketiga di Grup D dengan 3 poin.

Posisi itu jelas menyulitkan Timnas Putri Indonesia untuk lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Sebab hanya juara grup saja yang berhak lolos.

2. Hitung-hitungan Lolos

Timnas Putri Indonesia kini bersaing ketat dengan Pakistan yang berada di urutan kedua dengan 3 poin, tetapi unggul head-to-head. Lalu, ada Taiwan yang di puncak klasemen dengan 6 angka.

Untuk bisa jaga asa lolos ke Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia wajib menang saat melawan Taiwan malam hari nanti. Imbang apalagi kalah bakal menghancurkan mimpi Shafira Ika dan kawan-kawan bermain di Piala Asia Wanita 2026.

Jika menang, Timnas Putri Indonesia akan memiliki 6 poin, sama seperti Taiwan. Hasil ini akan membuat Garuda Pertiwi unggul head-to-head sehingga berhak menggusur Taiwan dari puncak klasemen Grup D. Mereka pun berhak lolos ke Piala Asia Wanita 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190695/timnas_putri_indonesia-jg6P_large.jpg
Pasang Badan, Akira Higashiyama Tanggung Jawab Usai Timnas Putri Indonesia Gagal Raih Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189828/timnas_putri_indonesia-L5aA_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Vietnam: Gol Penalti Vietnam Bikin Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188412/timnas_putri_indonesia-3CTU_large.jpg
Klasemen Sementara Grup A SEA Games 2025 Kelar Timnas Putri Indonesia vs Singapura: Garuda Pertiwi Jaga Asa Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188405/timnas_putri_indonesia-mXE2_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura di SEA Games 2025: Garuda Pertiwi Menang Comeback 3-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/11/1663573/kisah-masa-kecil-john-herdman-pernah-dipukuli-tumbuh-dengan-masalah-kesehatan-mental-tzl.webp
Kisah Masa Kecil John Herdman: Pernah Dipukuli, Tumbuh dengan Masalah Kesehatan Mental
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Detik-Detik Blunder Fatal Jay Idzes! Kesalahan Kecil Bikin Sassuolo Dihancurkan Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement