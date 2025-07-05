Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Malam Ini

JADWAL dan link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 malam ini. Laga tersebut akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Sabtu, 5 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Ini jadi laga hidup dan mati bagi Timnas Putri Indonesia. Mereka wajib menang jika ingin jaga asa lolos ke Piala Asia Wanita 2026.

1. Timnas Putri Indonesia Wajib Menang

Peluang Timnas Putri Indonesia untuk lolos ke Piala Asia Wanita 2026 kecil saat ini. Pasalnya, skuad Garuda Pertiwi kalah di laga kedua Grup D.

Melawan Pakistan pada Rabu 2 Juli 2025 malam WIB, Timnas Putri Indonesia kalah 0-2. Hasil itu membuat tim asuhan Satoru Mochizuki tersebut menempati posisi ketiga di Grup D dengan 3 poin.

Posisi itu jelas menyulitkan Timnas Putri Indonesia untuk lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Sebab hanya juara grup saja yang berhak lolos.

2. Hitung-hitungan Lolos

Timnas Putri Indonesia kini bersaing ketat dengan Pakistan yang berada di urutan kedua dengan 3 poin, tetapi unggul head-to-head. Lalu, ada Taiwan yang di puncak klasemen dengan 6 angka.

Untuk bisa jaga asa lolos ke Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia wajib menang saat melawan Taiwan malam hari nanti. Imbang apalagi kalah bakal menghancurkan mimpi Shafira Ika dan kawan-kawan bermain di Piala Asia Wanita 2026.

Jika menang, Timnas Putri Indonesia akan memiliki 6 poin, sama seperti Taiwan. Hasil ini akan membuat Garuda Pertiwi unggul head-to-head sehingga berhak menggusur Taiwan dari puncak klasemen Grup D. Mereka pun berhak lolos ke Piala Asia Wanita 2026.