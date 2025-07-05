Gerald Vanenburg Coret 5 Pemain, Ini Daftar 23 Personel Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025?

Timnas Indonesia U-23 segera umumkan 23 pemain untuk Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@jensraven9)

GERALD Vanenburg akan mencoret lima pemain Timnas Indonesia U-23 sebelum Piala AFF U-23 2025 dimulai pada 15 Juli 2025. Keputusan ini diambil karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk Piala AFF U-23 2025 yang digelar pada 15-29 Juli 2025.

Saat ini Gerald Vanenburg memimpin pemusatan latihan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Jakarta. Terdapat 28 pemain yang mengikuti latihan termasuk pemain-pemain top seperti Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas hingga Jens Raven.

1. Siapa yang Dicoret?

Okezone memprediksi lima nama yang berpotensi dicoret adalah Muhammad Ardiansyah, Rahmat Syawal, Firman Juliansyah, Yardan Yafi dan Ahmad Wadil. Nama-nama ini berpotensi dicoret karena disinyalir kalah saing dengan nama lain.

Cahya Supriadi, calon kiper andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

Ambil contoh Muhammad Ardiansyah. Bicara Pengalaman dan nama, Muhammad Ardiansyah kalah dari tiga kiper Timnas Indonesia U-23 lainnya yang kini mengikuti seleksi yakni Cahya Supriadi, Erlangga Setyo dan Daffa Fasya.

Cahya Supriadi merupakan kiper utama Timnas Indonesia senior di Piala AFF 2024. Sementara Daffa Fasya merupakan kiper andalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023, serta menjadi pelapis Cahya Supriadi di Piala AFF 2024.

Bagaimana dengan Erlangga Setyo? Kiper bertinggi badan 196 sentimeter ini beberapa kali mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Musim lalu, ia juga berstatus kiper andalan klub Liga 2 PSPS Pekanbaru.