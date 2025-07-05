Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: 5 Pemain Keturunan Tambahan Siap Menggila!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |08:47 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: 5 Pemain Keturunan Tambahan Siap Menggila!
Timnas Indonesia U-17 siap tampil berbeda di Piala Dunia U-17 2025. (Foto: AFC)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025 sudah terdeteksi. Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto dipercaya masih akan mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Pola ini berhasil meloloskan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025, sekaligus lolos putaran final Piala Dunia U-17 2025.

Jelang Piala Dunia U-17 2025 yang digelar di Qatar pada 3-27 November 2025, Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali pada 7 Juli hingga 10 Agustus 2025. Uniknya dari 34 nama itu, sembilan di antaranya merupakan pemain diaspora tambahan.

9 pemain diaspora tambahan siap perkuat Timnas Indonesia U-17. (Foto: X/@aseanball)
9 pemain diaspora tambahan siap perkuat Timnas Indonesia U-17. (Foto: X/@aseanball)

Mereka ialah Feike Muller, Eizar Jacob, Lionel de Troy, Floris De Pagter, Jona Gaselink, Noha Pohan S, Azadin Ayoub, Deston Hoop, dan Nicholas. Sebanyak sembilan pemain ini belum pernah dipanggil Nova Arianto sebelumnya. Kehadiran mereka dijamin meningkatkan kualitas Timnas Indonesia U-17, mengingat mereka bermain di luar negeri.

1. Lima Pemain Keturunan Tambahan Diprediksi Masuk Starting XI

Okezone memprediksi, lima dari sembilan nama di atas berpeluang menjadi andalan di Piala Dunia U-17 2025. Sebanyak lima nama itu adalah Feike Muller; Eizar Jacob, Floris De Pagter, Denzel Hoop dan Nicholas Indra.

Nantinya dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Daffa Setiawarman. Terlepas dari kebobolan enam kali saat menghadapi Korea Utara U-17, Daffa mencatatkan dua clean sheet di Piala Asia U-17 2025.

Kemudian di posisi tiga bek sejajar ada Matthew Baker, Putu Panji dan Feike Muller. Lanjut di posisi wing back kanan ada Eizar Jacob dan Daniel Alfredo di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral terdapat duet Evandra Florasta dan Floris De Pagter.

 

Halaman:
1 2
      
