Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rahmad Darmawan Bicara Targetnya Bareng Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |02:10 WIB
Rahmad Darmawan Bicara Targetnya Bareng Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025
Rahmad Darmawan usung target tersendiri bersama Liga Indonesia All Star (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, bicara target jelang Piala Presiden 2025. Tak tanggung-tanggung, ia ingin tim kumpulan bintang Liga 1 itu melaju dari fase grup!

Turnamen pramusim Piala Presiden akan berlangsung 6-13 Juli 2025. Ajang tersebut akan melibatkan enam tim yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta dan Stadion si Jalak Harupat di Bandung, Jawa Barat.

PSSI sosialisasikan Piala Presiden 2025 ke masyarakat Indonesia. (Foto: PSSI

Namun, SUGBK hanya menggelar satu pertandingan sekaligus menjadi upacara pembuka turnamen. Tim besutan RD, Liga Indonesia All Star akan tergabung dalam Grup A bersama Oxford United (Inggris) dan Arema FC. 

Sementara, Grup B akan dihuni oleh Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC (Thailand). Liga Indonesia All Star sendiri diisi oleh pemain-pemain bintang dari Liga 1 pilihan suporter.

1. Tidak Berkecil Hati 

Walau hanya berstatus sebagai tim sementara, Rahmad tidak mau Witan Sulaeman dan kolega berkecil hati. Pelatih berusia 58 tahun itu membidik target main tiga kali, atau lolos dari fase grup Piala Presiden 2025.

"Menikmati permainan, harus. Harus itu. Tapi kami juga harus punya target, punya sasaran," tegas Rahmad kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, dikutip Sabtu (5/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663401/daftar-lengkap-pelatih-timnas-indonesia-dari-masa-ke-masa-era-baru-john-herdman-mdc.webp
Daftar Lengkap Pelatih Timnas Indonesia dari Masa ke Masa: Era Baru John Herdman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/ibl_2026.jpg
IBL 2026 Siap Pecahkan Rekor! Format Baru Bikin Fans Semakin Terhibur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement