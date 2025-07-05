Rahmad Darmawan Bicara Targetnya Bareng Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025

JAKARTA – Pelatih Tim Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, bicara target jelang Piala Presiden 2025. Tak tanggung-tanggung, ia ingin tim kumpulan bintang Liga 1 itu melaju dari fase grup!

Turnamen pramusim Piala Presiden akan berlangsung 6-13 Juli 2025. Ajang tersebut akan melibatkan enam tim yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta dan Stadion si Jalak Harupat di Bandung, Jawa Barat.

Namun, SUGBK hanya menggelar satu pertandingan sekaligus menjadi upacara pembuka turnamen. Tim besutan RD, Liga Indonesia All Star akan tergabung dalam Grup A bersama Oxford United (Inggris) dan Arema FC.

Sementara, Grup B akan dihuni oleh Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC (Thailand). Liga Indonesia All Star sendiri diisi oleh pemain-pemain bintang dari Liga 1 pilihan suporter.

1. Tidak Berkecil Hati

Walau hanya berstatus sebagai tim sementara, Rahmad tidak mau Witan Sulaeman dan kolega berkecil hati. Pelatih berusia 58 tahun itu membidik target main tiga kali, atau lolos dari fase grup Piala Presiden 2025.

"Menikmati permainan, harus. Harus itu. Tapi kami juga harus punya target, punya sasaran," tegas Rahmad kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, dikutip Sabtu (5/7/2025).