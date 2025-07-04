Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Bakal Pantau Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam Siap Menggila!

JAKARTA - Bek Port FC, Asnawi Mangkualam siap menggila di ajang pramusim, Piala Presiden 2025. Tak hanya karena ingin membawa Port FC juara, Asnawi siap tampil habis-habisan karena mau unjuk gigi lantaran pelatih Tim Nasional (Timmas) Indonesia, Patrick Kluivert bakal memantau Piala Presiden 2025.

Port FC akan ambil bagian di Piala Presiden 2025. Tim asal Thailand itu tergabung dalam Grup B bersama Persib Bandung dan Dewa United.

1. Dipantau Kluivert

Kabarnya, Kluivert akan memantau Piala Presiden 2025. Terlebih, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang ambil bagian di ajang tersebut. Seperti Asnawi, Ole Romeny, Marselino Ferdinan, hingga Egy Maulana Vikri.

Asnawi pun mengaku senang jika Kluivert benar akan memantau pertandingan yang akan tersaji di Piala Presiden 2025. Pemain berusia 25 tahun itu bertekad memberikan penampilan terbaiknya demi tempat di Timnas Indonesia.

“Saya pribadi tentunya sangat senang dengan kedatangan coach Patrick,” ucap Asnawi Mangkualam kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (4/7/2025).

Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)

“Saya sebagai pemain cuma bisa memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Dan semoga saya bisa tetap berada di Timnas Indonesia,” sambungnya.

2. Demi Timnas Indonesia

Untuk diketahui, Asnawi masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Kluivert ketika Timnas Indonesia melawan China dan Jepang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.