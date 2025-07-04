Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Bakal Pantau Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam Siap Menggila!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |23:56 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Bakal Pantau Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam Siap Menggila!
Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam. (Instagram/porfc_official)
A
A
A

JAKARTA - Bek Port FC, Asnawi Mangkualam siap menggila di ajang pramusim, Piala Presiden 2025. Tak hanya karena ingin membawa Port FC juara, Asnawi siap tampil habis-habisan karena mau unjuk gigi lantaran pelatih Tim Nasional (Timmas) Indonesia, Patrick Kluivert bakal memantau Piala Presiden 2025.

Port FC akan ambil bagian di Piala Presiden 2025. Tim asal Thailand itu tergabung dalam Grup B bersama Persib Bandung dan Dewa United.

1. Dipantau Kluivert

Kabarnya, Kluivert akan memantau Piala Presiden 2025. Terlebih, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang ambil bagian di ajang tersebut. Seperti Asnawi, Ole Romeny, Marselino Ferdinan, hingga Egy Maulana Vikri.

Asnawi pun mengaku senang jika Kluivert benar akan memantau pertandingan yang akan tersaji di Piala Presiden 2025. Pemain berusia 25 tahun itu bertekad memberikan penampilan terbaiknya demi tempat di Timnas Indonesia.

“Saya pribadi tentunya sangat senang dengan kedatangan coach Patrick,” ucap Asnawi Mangkualam kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (4/7/2025).

Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)
Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)

“Saya sebagai pemain cuma bisa memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Dan semoga saya bisa tetap berada di Timnas Indonesia,” sambungnya.

2. Demi Timnas Indonesia

Untuk diketahui, Asnawi masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Kluivert ketika Timnas Indonesia melawan China dan Jepang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663371/hilmi-gimnastiar-pemain-liga-4-yang-lepaskan-tendangan-kungfu-terancam-sanksi-sepak-bola-seumur-hidup-zwb.webp
Hilmi Gimnastiar Pemain Liga 4 yang Lepaskan Tendangan Kungfu Terancam Sanksi Sepak Bola Seumur Hidup
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/tendangan_kungfu_perseta_vs_putra_jaya.jpg
Buntut Tendangan Kungfu di Liga 4, Hilmi Gimnastiar Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup oleh PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement