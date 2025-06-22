Media Italia Nilai Udinese Tak Akan Mudah Dapatkan Jay Idzes: Persaingan Ketat!

Media Italia menilai Udinese tak akan mudah mendapatkan tanda tangan Jay Idzes (Foto: Instagram/@jayidzes)

MEDIA Italia, Tutto Mercato, menilai Udinese tak akan mudah mendapatkan Jay Idzes. Sebab, persaingan yang ada saat ini cukup ketat.

Udinese memang dilaporkan sangat tertarik untuk memboyong Idzes ke Kota Udine. Mereka ingin menjadikan kapten Timnas Indonesia sebagai pengganti Jaka Bijol yang hengkang ke Leeds United.

1. Masih Kurang

Tutto Mercato melaporkan saat ini Udinese telah berhasil mendatangkan bek Spezia, Nicolo Bertola. Namun, satu saja masih kurang karena fokus mereka ada pada lini pertahanan.

Karena itu, Idzes menjadi target kedua yang ingin mereka datangkan. Akan tetapi, Tutto Mercato menilai perjuangan Udinese tidak akan mudah. Sebab, Zebrette harus bersaing ketat dengan klub lain.

“Udinese telah berhasil mengamankan jasa Nicolo Bertola, bek tengah yang kontraknya habis bersama Spezia. Bertola akan memperkuat lini belakang yang kemungkinan besar akan mengalami banyak perubahan,” tulis Tutto Mercato, dikutip Minggu (22/6/2025).

“Target berikutnya adalah Jay Idzes dari Venezia. Namun, dalam perebutan bek keturunan Indonesia ini, persaingan cukup ketat karena performa apiknya musim lalu bersama Venezia meskipun timnya harus terdegradasi ke Serie B,” sambung media itu.