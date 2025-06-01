Jelang Timnas Indonesia vs China, Patrick Kluivert Mulai Tebar Ancaman ke Team Dragons

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mulai menebar ancaman kepada Timnas China jelang duel di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia meminta lawan agar waspada dengan anak asuhnya.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas China akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB. Ini merupakan matchday sembilan di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Ini menjadi pertemuan kedua bagi kedua kesebelasan di ajang kualifikasi. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia kalah 1-2 di Qingdao, China, Oktober 2024.

1. Genderang Perang

Meski punya catatan buruk melawan China, tapi Timnas Indonesia memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Apalagi, sekarang ada beberapa pemain tambahan baru dan juga kehadiran Kluivert sebagai juru taktik baru.

Kluivert mulai menyalakan genderang perang jelang bentrokan melawan China. Juru taktik asal Belanda itu menyebut Team Dragons wajib berhati-hati dengan Timnas Indonesia yang sekarang.

“Mereka yang harus melihat ke kami. Karena kami bermain di kandang, kami harus bermain dominan dan mereka yang harus berhati-hati ke kami,” kata Kluivert dalam konferensi pers di Bali, Minggu (1/6/2025).

“Kami tidak ingin meremehkan lawan tapi saya rasa China harus hati-hati dengan apa yang akan kami lakukan,” sambung pria berusia 48 tahun itu.