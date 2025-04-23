Pemain Venezia Alami Masa Sulit di Musim Debutnya di Liga Italia, Jay Idzes Kirim Dukungan

VENESIA – Penggawa Venezia FC, Jay Idzes mengirimkan dukungan kepada pemain baru di timnya, yakni John Yeboah. Sebagai kapten, Jay memperlihatkan kebijaksanaanya soal masa sulit yang tengah dialami Yeboah pada musim debutnya di Liga Italia.

Pemain yang dimaksud adalah John Yeboah, gelandang serang yang baru didatangkan Venezia pada musim panas 2024 lalu. Pemain asal Ekuador itu diketahui jarang bermain sebagai starter.

1. Penampilan Yeboah

Meski begitu, Yeboah tetap mendapat menit bermain dari bangku cadangan. Sejauh ini, Yeboah sudah mencatatkan satu gol plus dua assist dari 28 penampilan di Liga Italia.

Satu gol itu bahkan baru tercipta baru-baru ini, yakni saat Venezia ditahan imbang Empoli (2-2) pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Dia masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1.

Jay Idzes mengakui Yeboah mengalami musim awal yang sulit di I Lagunari -julukan Venezia. Namun, Jay menunjukkan sisi bijaksananya sebagai kapten dengan tetap mendukung pemain berusia 24 tahun itu.

John Yeboah

"Awalnya sulit bagi Yeboah, dia tidak banyak bermain, sering kali masuk selama sekitar dua puluh menit. Namun, dia pemain hebat, dia bisa melakukan banyak hal untuk kami," kata Jay dikutip dari Tutto Venezia Sport, Rabu (23/4/2025).

"Intinya bukan siapa yang bermain atau siapa yang tidak bermain, karena bahkan mereka yang masuk dapat mengubah segalanya. Kami memiliki tim yang hebat, dengan banyak pemain," tambahnya.