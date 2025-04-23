Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Aston Villa di Liga Inggris 2024-2025: Menang Dramatis 2-1, The Citizens Panaskan Zona Eropa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |05:27 WIB
Hasil Manchester City vs Aston Villa di Liga Inggris 2024-2025: Menang Dramatis 2-1, <i>The Citizens</i> Panaskan Zona Eropa
Manchester City berhasil menang 2-1 atas Aston Villa di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Instagram/@mancity)
A
A
A

MANCHESTER – Hasil Manchester City vs Aston Villa di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Rabu (23/4/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Citizens.

Dua gol Man City dihasilkan oleh Bernardo Silva (7’) dan Matheus Nunes (90+4’). Sedangkan, Aston Villa hanya mampu menceploskan gol via penalti Marcus Rashford (18’).

Penalti Marcus Rashford mengubah skor laga Manchester City vs Aston Villa 1-1 (Foto: Premier League)
Penalti Marcus Rashford mengubah skor laga Manchester City vs Aston Villa 1-1 (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Kejutan langsung muncul dari tim tamu kala sepakan Rashford di menit pertama menghantam tiang gawang yang dikawal Ortega Moreno. Setelah itu, Man City bangkit.

Hasilnya manis. Tembakan Bernardo Silva sukses memecah kebuntuan di menit ketujuh. Namun, petaka datang di menit ke-15 saat Ruben Dias melanggar Jacob Ramsey di kotak terlarang.

Eksekusi penalti Rashford di menit ke-18 sukses menyamakan skor 1-1. Laga berjalan seru di sisa babak pertama terutama karena Man City begitu beringas memburu poin penuh.

Sejumlah peluang didapat kedua kesebelasan. Namun, kans terbaik didapat Amadou Onana lewat sundulan di menit ke-44 yang sayangnya meleset dari target. Alhasil, skor 1-1 bertahan hingga rehat.

Usai turun minum, Man City semakin gencar menggempur pertahanan Aston Villa. Kans terbaik didapat pada menit ke-60 saat tembakan Jason McAtee melenceng tipis saja dari gawang Emiliano Martinez.

 

