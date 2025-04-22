Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bisakah Liverpool Juara Liga Inggris 2024-2025 Tanpa Main Pekan Ini?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |17:39 WIB
Bisakah Liverpool Juara Liga Inggris 2024-2025 Tanpa Main Pekan Ini?
Para pemain Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
A
A
A

BISAKAH Liverpool juara Liga Inggris 2024-2025 tanpa main pekan ini? Hal ini menarik diulas karena Liverpool tengah kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025.

Liverpool menempati urutan pertama di klasemen saat ini dengan 79 poin, hasil dari 24 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Liverpool unggul hingga 13 angka dari Arsenal yang mengekor di posisi kedua.

Liverpool vs PSG. (Foto: UEFA)

1. Di Ambang Juara

Dengan kondisi yang unggul jauh di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025, Liverpool kini sudah berada di ambang juara. Bahkan, mereka berpotensi juara tanpa main tengah pekan ini.

Diketahui, Liverpool dijadwalkan melakoni laga pekan ke-34 Liga Inggris 2024-2025 pada Minggu, 27 April 2025 pukul 22.30 WIB. Liverpoll akan menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Anfield.

Sebelum melakoni laga itu, Liverpool sudah bisa segel gelar juara. Hal ini bisa terjadi jika Arsenal kalah dari Crystal Palace di pekan ke-34 Liga Inggris 2024-2025.

Arsenal memang akan melakoni laga pekan ke-34 lebih dahulu ketimbang Liverpool. Duel Arsenal vs Crystal Palace dijadwalkan berlangsung di Stadion Emirates, pada Kamis, 24 April 2025 pukul 02.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636285/link-nonton-borussia-monchengladbach-vs-bayern-munchen-di-bundesliga-vision-ijh.webp
Link Nonton Borussia Monchengladbach vs Bayern Munchen di Bundesliga VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Cetak Assist, Lille Tetap Kalah dari PAOK di Liga Europa 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement