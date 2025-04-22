Bisakah Liverpool Juara Liga Inggris 2024-2025 Tanpa Main Pekan Ini?

BISAKAH Liverpool juara Liga Inggris 2024-2025 tanpa main pekan ini? Hal ini menarik diulas karena Liverpool tengah kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025.

Liverpool menempati urutan pertama di klasemen saat ini dengan 79 poin, hasil dari 24 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Liverpool unggul hingga 13 angka dari Arsenal yang mengekor di posisi kedua.

1. Di Ambang Juara

Dengan kondisi yang unggul jauh di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025, Liverpool kini sudah berada di ambang juara. Bahkan, mereka berpotensi juara tanpa main tengah pekan ini.

Diketahui, Liverpool dijadwalkan melakoni laga pekan ke-34 Liga Inggris 2024-2025 pada Minggu, 27 April 2025 pukul 22.30 WIB. Liverpoll akan menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Anfield.

Sebelum melakoni laga itu, Liverpool sudah bisa segel gelar juara. Hal ini bisa terjadi jika Arsenal kalah dari Crystal Palace di pekan ke-34 Liga Inggris 2024-2025.

Arsenal memang akan melakoni laga pekan ke-34 lebih dahulu ketimbang Liverpool. Duel Arsenal vs Crystal Palace dijadwalkan berlangsung di Stadion Emirates, pada Kamis, 24 April 2025 pukul 02.00 WIB.