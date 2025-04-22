Penyebab Pemain Persib Bandung Ini Ngebet Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia

PEMAIN andalan Persib Bandung, Beckham Putra, berhasrat dapat membela Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Keinginan itu muncul karena winger 23 tahun ini tampil oke bersama Persib Bandung di Liga 1 2024-2025.

Dari 24 pertandingan di Liga 1 2024-2025, Beckham Putra mengemas enam gol dan tiga assist. Koleksi enam gol menempatkan Beckham Putra sebagai gelandang sentral lokal tersubur di Liga 1 2024-2025.

"Semoga saya bisa kembali dipanggil Timnas lagi,” kata Beckham Putra kepada awak media termasuk Okezone di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (22/4/2025).

1. Beckham Putra Tak Pernah Perkuat Timnas Indonesia Senior

Beckham Putra sendiri belum pernah membela Timnas Indonesia senior. Ia tercatat hanya pernah memperkuat Timnas Indonesia U-23 dan U-20.

Adik dari Gian Zola ini terakhir kali membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Saat itu, tim yang dibelanya berhasil menembus babak final. Namun, di partai penentuan juara Piala AFF U-23 2023, Timnas U-23 mengalami kekalahan dari Vietnam dalam drama adu penalti 5-6.

Setelah Edo Febriansah pada Maret 2024, tak pernah ada lagi pemain Persib Bandung yang menghuni Timnas Indonesia senior. Sanggupkah Beckham Putra menarik hati Patrick Kluivert agar dipanggil untuk laga melawan China dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025?