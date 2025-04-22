Bojan Hodak Gembira, Persib Bandung Segera Miliki Lapangan Latihan Sendiri

BOJAN Hodak tengah bergembira. Pasalnya, tim asuhannya, Persib Bandung, segera memiliki lapangan latihan sendiri.

Sesuai dengan pernyataan manajemen, lapangan latihan khusus Persib Bandung ini akan segera dibangun. Lapangan latihan itu ditargetkan rampung pada Juli 2025.

1. Lapangan Latihan Persib Bandung

Lapangan latihan Persib Bandung itu diketahui bertempat di area sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Stadion GBLA sendiri selama ini menjadi markas Persib Bandung.

Selain itu, Persib Bandung juga akan memanfaatkan lapangan pendamping yang berada di Stadion GBLA. Lapangan itu nantinya akan jadi alternatif tempat latihan Maung Bandung.

“Ya, ini luar biasa. Ini adalah hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap klub di Indonesia, yaitu lapangan latihan sendiri. Karena pada dasarnya, itu adalah rumah Anda,” kata Bojan di Stadion GBLA, Selasa (22/4/2025).

2. Bangun Semangat Tim

Bojan Hodak memastikan dengan hadirnya lapangan latihan sendiri ini, para pemain bisa datang setiap hari. Lapangan juga memiliki ruang ganti tersendiri dan menjadi tempat ngopi bersama.

“Ini penting untuk membangun semangat tim. Juga penting bahwa mereka berlatih di lapangan berkualitas, bukan terus-menerus berpindah dan berlatih di tempat umum. Jadi ini sangat penting,” ucap Bojan Hodak.

“Alasan lainnya adalah Anda tidak ingin berlatih di stadion. Karena jika Anda berlatih di stadion terus-menerus, kondisi lapangannya akan rusak,” katanya.