Pepet Persib Bandung di Puncak Klasemen, Dewa United Ingin Sapu Bersih 5 Laga Sisa Liga 1 2024-2025

TANGERANG – Bek Dewa United, Angelo Meneses, menegaskan timnya bertekad menyapu bersih lima laga sisa di Liga 1 2024-2025. Tetapi, Meneses tak berbicara soal juara.

Meneses hanya ingin Banten Warriors -julukan Dewa United- finis di posisi terbaik musim ini. Diketahui, Dewa United sendiri tengah memepet Persib Bandung di puncak klasemen.

1. Tersisa 5 Laga Lagi

Kompetisi Liga 1 musim ini menyisakan lima pekan pertandingan. Dewa United akan berhadapan dengan Malut United (25 April 2025), Barito Putera (2 Mei 2025), Persita Tangerang (9 Mei 2025), Persis Solo (17 Mei 2025), dan PSBS Biak Numfor (25 Mei 2025).

Saat ini, Dewa United merupakan tim yang paling mungkin menggeser posisi Persib Bandung dari puncak klasemen. Mereka telah mengumpulkan 53 poin dari 29 pertandingan, tertinggal delapan angka dari Persib.

2. Target

Sebab itu, Meneses menegaskan timnya ingin mendulang tiga poin dari setiap lima laga sisa musim ini. Dia berharap timnya finis di posisi terbaik pada akhir musim 2024-2025.

"Target kami saat ini adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan dan berjuang untuk mendapat tiga poin," tutur Meneses dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (22/4/2025).

"Sekarang, kami berada di posisi kedua dan akan terus berjuang sampai akhir musim. Tim akan mencoba memenangkan pertandingan sisa dan pada akhirnya mempertahankan posisi terbaik di klasemen," lanjutnya.