Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bhayangkara FC Resmi Bermarkas di Lampung pada Liga 1 2025-2026, Pasang Target Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |21:39 WIB
Bhayangkara FC Resmi Bermarkas di Lampung pada Liga 1 2025-2026, Pasang Target Juara!
Bhayangkara FC promosi ke Liga 1 pada 2025-2026. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

BHAYANGKARA FC resmi bermarkas di Lampung pada Liga 1 2025-2026. Mereka pun langsung pasang target tinggi, yakni sabet gelar juara.

Bhayangkara FC akan bermarkas di Lampung usai adanya penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, Selasa (22/4/2025). Nantinya, tim tersebut akan bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung.

Bhayangkara FC

1. Disambut Antusias

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut hangat kehadiran Bhayangkara FC di provinsinya. Pasalnya, kehadiran tim akan membangkitkan kembali gairah sepakbola di sana.

"Kehadiran Bhayangkara FC merupakan langkah strategis dalam pengembangan olahraga sepakbola di wilayah Lampung," kata Rahmat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636787/motogp-malaysia-2025-panaskan-sepang-cek-jadwal-siaran-lengkapnya-di-vision-dqg.webp
MotoGP Malaysia 2025 Panaskan Sepang! Cek Jadwal Siaran Lengkapnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/queenita_keisha_azzahra_merah.jpg
Indonesia Dapat Tambahan Perunggu dari Taekwondo, Total 10 Medali di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement