Bhayangkara FC Resmi Bermarkas di Lampung pada Liga 1 2025-2026, Pasang Target Juara!

BHAYANGKARA FC resmi bermarkas di Lampung pada Liga 1 2025-2026. Mereka pun langsung pasang target tinggi, yakni sabet gelar juara.

Bhayangkara FC akan bermarkas di Lampung usai adanya penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, Selasa (22/4/2025). Nantinya, tim tersebut akan bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung.

1. Disambut Antusias

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut hangat kehadiran Bhayangkara FC di provinsinya. Pasalnya, kehadiran tim akan membangkitkan kembali gairah sepakbola di sana.

"Kehadiran Bhayangkara FC merupakan langkah strategis dalam pengembangan olahraga sepakbola di wilayah Lampung," kata Rahmat.