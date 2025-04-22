Perjuangan Persija Jakarta Bertahan di 4 Besar Klasemen Liga 1 2024-2025

PERSIJA Jakarta terus berjuang bertahan di 4 besar klasemen Liga 1 2024-2025. Pemain Persija Jakarta, Maciej Gajos, pun memastikan siap memberikan kontribusi terbaik dalam sisa 5 laga Liga 1 2024-2025.

Hal tersebut dilakukan Gajos agar Persija bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Persija bertekad finis di posisi 4 besar.

1. Persija Jakarta Bidik 4 Besar

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- baru saja menang 1-0 atas Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Soepriadi, Blitar, Sabtu 19 April 2025.

Maciej Gajos pun meminta Persija Jakarta menjaga konsistensi penampilan agar mencapai target yang diinginkan. Hal terpenting adalah Persija harus terus berbenah diri.

“Tentu target kami masuk empat besar. Tapi, kami harus berpikir game demi game,” ungkap Gajos, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (22/4/2025).