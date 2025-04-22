Promosi ke Liga 1 Musim Depan, Bhayangkara FC Langsung Pepet Pemain Timnas Indonesia

JAKARTA – Bhayangkara FC bakal promosi ke Liga 1 pada musim depan. Mereka pun langsung pepet pemain Timnas Indonesia.

Hal itu disampaikan COO Bhayangkara FC, Sumardji. Dia membuka peluang akan memboyong pemain Timnas Indonesia untuk mengarungi Liga 1 2024-2026.

1. Punya Markas Baru

Bhayangkara FC dipastikan akan mentas di Liga 1 2025-2026. Beragam persiapan pun dilakukan Bhayangkara FC jelang mentas di Liga 1 musim depan.

Bahkan, Bhayangkara FC, memastikan punya markas baru, yakni di Lampung. Bhayangkara FC bakal bermarkas di sana usai adanya penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, Selasa (22/4/2025). Nantinya, tim tersebut akan bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda.

Sebelumnya, Bhayangkara FC bermarkas di Jakarta. Juara Liga 1 2017 ini biasa bermain di Stadion PTIK Jakarta, dan juga beberapa stadion lainnya, seperti di Bekasi dan Bogor.

Pada musim ini, Bhayangkara berlaga di Liga 2 2024-2025 dengan bermarkas di Tegal, Jawa Tengah. Musim depan Bhayangkara FC promosi di Liga 1 setelah menjadi runner-up Liga 2 musim ini.