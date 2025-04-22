Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Promosi ke Liga 1 Musim Depan, Bhayangkara FC Langsung Pepet Pemain Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |22:35 WIB
Promosi ke Liga 1 Musim Depan, Bhayangkara FC Langsung Pepet Pemain Timnas Indonesia
Bhayangkara FC promosi ke Liga 1 pada 2025-2026. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

JAKARTA Bhayangkara FC bakal promosi ke Liga 1 pada musim depan. Mereka pun langsung pepet pemain Timnas Indonesia.

Hal itu disampaikan COO Bhayangkara FC, Sumardji. Dia membuka peluang akan memboyong pemain Timnas Indonesia untuk mengarungi Liga 1 2024-2026.

Bhayangkara FC

1. Punya Markas Baru

Bhayangkara FC dipastikan akan mentas di Liga 1 2025-2026. Beragam persiapan pun dilakukan Bhayangkara FC jelang mentas di Liga 1 musim depan.

Bahkan, Bhayangkara FC, memastikan punya markas baru, yakni di Lampung. Bhayangkara FC bakal bermarkas di sana usai adanya penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, Selasa (22/4/2025). Nantinya, tim tersebut akan bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda.

Sebelumnya, Bhayangkara FC bermarkas di Jakarta. Juara Liga 1 2017 ini biasa bermain di Stadion PTIK Jakarta, dan juga beberapa stadion lainnya, seperti di Bekasi dan Bogor.

Pada musim ini, Bhayangkara berlaga di Liga 2 2024-2025 dengan bermarkas di Tegal, Jawa Tengah. Musim depan Bhayangkara FC promosi di Liga 1 setelah menjadi runner-up Liga 2 musim ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636619/hasil-liga-futsal-profesional--pangsuma-fc-berpesta-ke-gawang-raybit-fc-menang-90-cth.webp
Hasil Liga Futsal Profesional : Pangsuma FC Berpesta ke Gawang Raybit FC, Menang 9-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/queenita_keisha_azzahra_merah.jpg
Indonesia Dapat Tambahan Perunggu dari Taekwondo, Total 10 Medali di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement