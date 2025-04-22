Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Unik Gelandang Persib Bandung Tyronne Del Pino, Akui Lebih Gugup saat Tak Bermain

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |21:27 WIB
Kisah Unik Gelandang Persib Bandung Tyronne Del Pino, Akui Lebih Gugup saat Tak Bermain
Tyronne del Pino kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
KISAH unik datang dari gelandang Persib Bandung, Tyronne Del Pino. Dia mengaku merasa lebih gugup saat dirinya tak bermain bersama timnya.

Gelandang berusia 34 tahun itu diketahui sedang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Alhasil, Tyronne tak bisa membela Persib.

Tyronne del Pino @tyronne11.jpg

1. Absen Bela Persib Bandung

Persib Bandung sukses memetik tiga poin usai mengalahkan Bali United 2-1 di pekan ke-29 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Jumat 18 April 2025.

Dalam laga tersebut, Tyronne Del Pino tak bermain karena hukuman akumulasi kartu. Namun, pemain berpaspor Spanyol itu tetap menyaksikan rekan setimnya berjuang dari pinggir lapangan.

2. Gugup

Bagi Del Pino, menonton pertandingan secara langsung lebih gugup daripada bermain. Ketika bermain, Del Pino seperti tidak merasakan apa pun karena terus fokus dalam pertandingan.

"Saya nervous ketika di luar lapangan (tidak bermain)," kata Del Pino dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (22/4/2025).

"Saat bermain, Anda tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika Anda menonton dari luar, Anda merasa sedikit lebih gugup. Anda tahu tentang apa yang terjadi dalam pertandingan," tambahnya.

 

