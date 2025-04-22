Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs PSS Sleman, Maung Bandung Terus Pantau Kondisi Ciro Alves

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |18:42 WIB
Jelang Persib Bandung vs PSS Sleman, Maung Bandung Terus Pantau Kondisi Ciro Alves
Ciro Alves kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung terus pantau kondisi Ciro Alves jelang melawan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Pasalnya, winger asal Brasil itu dikabarkan tengah merasakan nyeri.

Ciro Alves bahkan harus absen dalam sesi latihan perdana Persib Bandung usai melawan Bali United pada 18 April 2025. Diharapkan, Ciro bisa segera dalam kondisi prima.

Ciro Alves (Foto: Instagram/@persib)

“Semua (pemain) dalam keadaan baik, hanya Ciro yang belum bergabung. Ia menjalani pemindaian karena merasakan sedikit nyeri,” kata pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (22/4/2025).

1. Reaksi Bojan Hodak

Meski demikian, Bojan Hodak tidak merasakan kekhawatiran. Sebab, cedera yang dialami Ciro Alves tidak tergolong berat.

“Jadi, saya pikir ia (Ciro Alves) akan siap bermain untuk pertandingan (lawan PSS Sleman),” ucap Bojan Hodak.

2. Soroti Kondisi Pemain Lain

Bojan juga memastikan Dimas Drajad dan Febri Hariyadi juga akan memiliki kesempatan untuk bermain melawan PSS Sleman. Sebab sejauh ini, keduanya sudah menunjukan progres usai cedera.

“Dimas dan Febri sudah mulai berlatih, saya percaya mungkin di pertandingan kali ini mereka bisa mendapatkan beberapa menit bermain,” ucap Bojan Hodak.

“Hanya David (da Silva) yang belum hadir, tetapi David juga sudah sempat berlatih di dalam ruangan, jadi kondisinya semakin membaik,” lanjutnya.

 

