Erick Thohir Sanjung Mentalitas Timnas Indonesia U-17 Usai Permalukan Korea Selatan 1-0

Erick Thohir berbangga dengan pencapaian bersejarah Timnas Indonesia U-17 yang berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbangga dengan pencapaian bersejarah Timnas Indonesia U-17 yang berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U-17 di Grup C Piala Asia U-17 2025. Ia menyoroti mentalitas baja skuad asuhan Nova Arianto tersebut.

Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Korea Selatan U-17 dengan skor tipis 1-0 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Evandra Florasta menjadi aktor kemenangan Garuda Muda lewat gol telatnya di menit 90+2.

1. Senyum

Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Kemenangan ini membuat publik Indonesia tersenyum lebar. Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 berhasil mempermalukan tim sekaliber Korea Selatan U-17 yang merupakan juara edisi 1986 dan 2002, serta finalis edisi 2023.

“Sebuah momen bersejarah Timnas Indonesia U-17 berhasil menang 1-0 atas Korea Selatan yang merupakan finalis Piala Asia U-17 2023,” kata Erick dalam Instagram pribadinya @erickthohir, Sabtu (5/4/2025).

2. Susah Payah

Menteri BUMN itu sadar Timnas Indonesia U-17 meraih kemenangan dengan susah payah. Ia mengacungi jempol karena para pemain memiliki mental bertanding yang kuat sehingga bisa mencuri gol di menit-menit akhir.

“Kemenangan yang tidak mudah, dengan tekanan yang begitu luar biasa sepanjang pertandingan, Timnas U-17 menunjukkan mental yang luar biasa dan bisa mencetak gol jelang laga usai,” ungkap Erick.