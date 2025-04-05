Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Sanjung Mentalitas Timnas Indonesia U-17 Usai Permalukan Korea Selatan 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |10:53 WIB
Erick Thohir Sanjung Mentalitas Timnas Indonesia U-17 Usai Permalukan Korea Selatan 1-0
Erick Thohir berbangga dengan pencapaian bersejarah Timnas Indonesia U-17 yang berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbangga dengan pencapaian bersejarah Timnas Indonesia U-17 yang berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U-17 di Grup C Piala Asia U-17 2025. Ia menyoroti mentalitas baja skuad asuhan Nova Arianto tersebut.

Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Korea Selatan U-17 dengan skor tipis 1-0 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Evandra Florasta menjadi aktor kemenangan Garuda Muda lewat gol telatnya di menit 90+2.

1. Senyum

Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)
Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Kemenangan ini membuat publik Indonesia tersenyum lebar. Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 berhasil mempermalukan tim sekaliber Korea Selatan U-17 yang merupakan juara edisi 1986 dan 2002, serta finalis edisi 2023. 

“Sebuah momen bersejarah Timnas Indonesia U-17 berhasil menang 1-0 atas Korea Selatan yang merupakan finalis Piala Asia U-17 2023,” kata Erick dalam Instagram pribadinya @erickthohir, Sabtu (5/4/2025).

2. Susah Payah

Menteri BUMN itu sadar Timnas Indonesia U-17 meraih kemenangan dengan susah payah. Ia mengacungi jempol karena para pemain memiliki mental bertanding yang kuat sehingga bisa mencuri gol di menit-menit akhir.

“Kemenangan yang tidak mudah, dengan tekanan yang begitu luar biasa sepanjang pertandingan, Timnas U-17 menunjukkan mental yang luar biasa dan bisa mencetak gol jelang laga usai,” ungkap Erick.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
