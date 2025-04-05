Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Hanya Evandra Florasta, Nova Arianto Apresiasi Skuad Timnas Indonesia U-17 Usai Kalahkan Korea Selatan 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |10:30 WIB
Tak Hanya Evandra Florasta, Nova Arianto Apresiasi Skuad Timnas Indonesia U-17 Usai Kalahkan Korea Selatan 1-0
Nova Arianto memuji penampilan satu skuad tak hanya Evandra Florasta saja usai menang 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)
JEDDAH – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memuji penampilan satu skuad tak hanya Evandra Florasta saja usai menang 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17. Kerja kolektif itu membuahkan tiga poin di laga pertama Grup C Piala Asia U-17 2025.

Evandra berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U-17 menang tipis 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Pemain muda Bhayangkara FC itu cetak gol di menit 90+2 usai memanfaatkan bola muntahan penaltinya.

1. Pujian

Zahaby Gholy beraksi di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)
Zahaby Gholy beraksi di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)

Meski menjadi aktor kemenangan, Nova tampak enggan memuji setinggi langit Evandra. Ia mengungkapkan seluruh pemain Timnas Indonesia U-17 tampil sangat apik.

“Evandra cukup baik hari ini dan bukan hanya Evandra saja ya,” kata Nova dalam keterangannya, dikutip Sabtu (5/4/2025).

“Saya lihat semua pemain tampil sangat luar biasa hari ini dan saya berterima kasih banyak,” sambung pria berusia 45 tahun itu.

2. Bersyukur

Bicara soal hasil, Nova sangat bersyukur anak asuhnya bisa mempermalukan Korea Selatan U-17. Ia menyampaikan kemenangan ini menjadi modal bagus buat Garuda Asia dalam menatap laga-laga berikutnya.

“Pasti kami bersyukur. Pertandingan pertama tidak mudah dan saya bersyukur para pemain bisa bekerja keras hari ini dan kita dapat tiga poin,” terang Nova.

 

