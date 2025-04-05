Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17 Jangan Terlena Kemenangan Lawan Korea Selatan

Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya agar jangan terlena kemenangan melawan Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)

JEDDAH – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengingatkan anak asuhnya agar jangan terlena kemenangan melawan Timnas Korea Selatan U-17. Mereka harus tetap fokus menatap dua laga sisa di Grup C Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 menang tipis 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Evandra Florasta di menit 90+1.

1. Peluang

Kemenangan yang sangat penting tentunya bagi Timnas Indonesia U-17 karena tetap menjaga peluang lolos ke babak perempa final. Apalagi, yang dikalahkan adalah tim pemilik dua gelar juara Piala Asia U-17.

Kendati begitu, Nova meminta anak asuhnya untuk tetap fokus. Pasalnya, ini semua baru awalan dan perjuangan Timnas Indonesia U-17 masih panjang.

“Pastinya saya minta pemain tetap fokus. Pemain jangan sampai terlena dengan hasil ini,” kata Nova dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

“Saya enggak mau seperti itu, karena situasinya kami masih ada dua game lagi,” sambung pria asal Semarang itu.