Hasil Piala Asia U-17 2025: Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Korea Selatan 1-0, Australia vs Vietnam 1-1

Simak hasil Piala Asia U-17 2025 semalam termasuk kemenangan Timnas Indonesia U-17 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: PSSI)

HASIL Piala Asia U-17 2025 semalam sudah diketahui. Ada empat pertandingan digelar pada malam hingga Sabtu (5/4/2025) dini hari WIB, termasuk kemenangan Timnas Indonesia U-17 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17.

Turnamen Piala Asia U-17 2025 sudah memasuki matchday satu untuk Grup B dan C. Empat pertandingan, masing-masing dua, digelar pada Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 WIB dan Sabtu dini hari.

1. Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)

Kemenangan sukses diraih Timnas Indonesia U-17 atas Timnas Korea Selatan U-17 di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Evandra Florasta menjadi pahlawan berkat golnya (90+2’).

Tertekan selama 90 menit, Indonesia mampu meraih kemenangan di waktu genting. Handball bek lawan membuahkan penalti. Eksekusi Evandra ditepis kiper tetapi bola muntah sukses dimanfaatkan jadi gol.

2. Timnas Jepang U-17 vs Timnas UEA U-17

Di laga lain, Timnas Jepang U-17 sukses menghancurkan Timnas UEA U-17 dengan skor 4-1 di Grup B. Kemenangan telak ini membawa Samurai Biru muda naik ke puncak klasemen.

Sedangkan, laga lain di Grup C, yakni antara Timnas Yaman U-17 vs Timnas Afghanistan U-17, berakhir dengan skor 2-0 untuk Asl Al Arab. Mereka menjadi pemuncak klasemen Grup C!