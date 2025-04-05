HASIL Piala Asia U-17 2025 semalam sudah diketahui. Ada empat pertandingan digelar pada malam hingga Sabtu (5/4/2025) dini hari WIB, termasuk kemenangan Timnas Indonesia U-17 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-17.
Turnamen Piala Asia U-17 2025 sudah memasuki matchday satu untuk Grup B dan C. Empat pertandingan, masing-masing dua, digelar pada Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 WIB dan Sabtu dini hari.
Kemenangan sukses diraih Timnas Indonesia U-17 atas Timnas Korea Selatan U-17 di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Evandra Florasta menjadi pahlawan berkat golnya (90+2’).
Tertekan selama 90 menit, Indonesia mampu meraih kemenangan di waktu genting. Handball bek lawan membuahkan penalti. Eksekusi Evandra ditepis kiper tetapi bola muntah sukses dimanfaatkan jadi gol.
Di laga lain, Timnas Jepang U-17 sukses menghancurkan Timnas UEA U-17 dengan skor 4-1 di Grup B. Kemenangan telak ini membawa Samurai Biru muda naik ke puncak klasemen.
Sedangkan, laga lain di Grup C, yakni antara Timnas Yaman U-17 vs Timnas Afghanistan U-17, berakhir dengan skor 2-0 untuk Asl Al Arab. Mereka menjadi pemuncak klasemen Grup C!