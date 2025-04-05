Kalahkan Korea Selatan U-17, Nova Arianto Ingatkan Perjalanan Timnas Indonesia U-17 Masih Panjang di Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

JEDDAH - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto mengaku senang sekaligus bangga timnya berhasil mengalahkan Korea Selatan U-17 1-0 di laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025. Nova berharap kemenangan itu bisa menambah motivasi para pemain mengingat perjalanan Garuda Asia di turnamen tersebut masih panjang.

Ya, Timnas Indonesia U-17 secara mengejutkan menang atas Korea Selatan U-17 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Jumat 4 April 2025 malam WIB. Gol kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Evandra Florasta di menit 90+2.

1. Pesan Nova Arianto

Usai laga, Nova memuji daya juang para pemain Timnas Indonesia U-17 yang bekerja keras sepanjang 90 menit permainan sehingga berhasil meraih tiga poin. Dia mengapresiasi daya juang permainan Timnas Indonesia U-17 dalam laga itu.

Kini, harapan Nova Arianto adalah kemenangan itu menjadi penyemangat menghadapi dua laga sisa, yakni melawan Yaman U-17 dan Afghanistan U-17 di Grup C,

"Saya sangat Bangga atas perjuangan tanpa henti para pemain. Hasil yang sangat diharapkan, dan jadi penyemangat agar kami fokus ke laga Selanjutnya," kata Nova usai laga, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Evandra Florasta. (Foto; PSSI)

"Perjalanan masih Panjang. Kami harap terus dukungan dan doa dari seluruh pecinta Timnas," tambahnya.

2. Ada Andil PSSI

Mantan pemain Timnas Indonesia itu menilai kemenangan Timnas Indonesia U-17 tak lepas dari andil PSSI. Pasalnya, PSSI cukup serius dalam memberikan perhatian untuk Timnas Indonesia kelompok umur.